Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 2 μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο στην Αγία Πελαγία, στο Ηράκλειο, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων και συγκεκριμένα δύο μίνι βαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Aπό το τροχαίο υπήρξαν και εγκλωβισμοί επιβατών, αφού από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης φράκαραν οι πόρτες στο ένα μίνι βαν και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στην ΕΡΤ, το ένα από τα μικρά λεωφορεία, το οποίο μετέφερε Πολωνούς τουρίστες από το Καλάμι προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα πάνω στη στροφή και συγκρούστηκε με ένα όμοιου τύπου όχημα, το οποίο μετέφερε Σλοβένους τουρίστες προς το Ρέθυμνο. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος αντέδρασε στρέφοντας προς το δεξί πρανές του δρόμου, αλλά η σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε.

Οκτώ τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Από τους συνολικά 17 επιβαίνοντες των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν οι οκτώ. Από αυτούς, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ οι επτά φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο οδηγός του πρώτου οχήματος φέρει κατάγματα, αλλά – ως πρώτη εικόνα – δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Από το τροχαίο έχουν δημιουργηθεί τεράστιες ουρές οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ άνδρες της Τροχαίας προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Δείτε φωτογραφία και βίντεο:

17:08 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

