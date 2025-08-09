Νάσος Ασημακόπουλος: «Η Έλενα Παπαρίζου θα έχει πάντα μακριά μαλλιά γιατί της δίνουν κίνηση στη σκηνή» – Ο γνωστός κομμωτής αποκαλύπτει αγαπημένα χτενίσματα των διασήμων

Ο κομμωτής που εμπιστεύεται η σόουμπιζ, Νάσος Ασημακόπουλος, αποκαλύπτει στο enikos.gr τα αγαπημένα χτενίσματα των διασήμων, τις δυσκολίες του επαγγέλματος αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις που χτίζονται κατά τη διάρκεια της φροντίδας των μαλλιών.

Συνέντευξη στην Νάντια Ρηγάτου

Το να επιμελείσαι τα μαλλιά των ανθρώπων της σόουμπιζ δεν είναι εύκολο. Η εμφάνιση τόσο των καλλιτεχνών όσο και των προσώπων της τηλεόρασης αποτελεί «εργαλείο» της δουλειάς τους και αυτό κάνει τους συνεργάτες που τους φροντίζουν, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους.

Ο Νάσος Ασημακόπουλος, μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε τηλεοπτικά πλατό και καμαρίνια τα τελευταία 13 χρόνια. Αγαπημένες παρουσιάστριες, τραγουδίστριες, τραγουδιστές τον εμπιστεύονται και αφήνονται στα χέρια του.

Η κουβέντα μαζί του έγινε στο καμαρίνι ένα μεσημέρι όπου χαλάρωνε και μοιράστηκε μαζί μου στιγμές αυτής της δουλειάς που το «να πέσεις σε καλά χέρια» δεν αφορά μόνο το ταλέντο στη κομμωτική αλλά και το ταλέντο της εμπιστοσύνης που κερδίζει η μια ψυχή όταν συναντά μια άλλη.

Ποια ήταν η πρώτη διάσημη γυναίκα που χτένισες;

Η Κατερίνα Στικούδη! Είχα πολύ άγχος. Έτρεμαν τα χέρια μου και το κατάλαβε η γλυκούλα και μου λέει «χαλάρωσε, δεν θα γίνει κάτι» (γέλια)..Ήταν πολύ περίεργο για μένα, ήταν καλεσμένη σε μια εκπομπή που θα τη μαγνητοσκοπούσαν και όταν μετά είδα τη δουλειά μου στην οθόνη ένιωσα πολύ περίεργα.

Είσαι 13 χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο και έχεις καταφέρει να συνεργάζεσαι πια σταθερά με πολύ πετυχημένους ανθρώπους

Οι μόνιμες συνεργασίες μου είναι η Κατερίνα Καραβάτου, η Μπέττυ Μαγγίρα, η Έλενα Παπαρίζου, ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Χρήστος Μάστορας. Κατά καιρούς συνεργάζομαι και με άλλες προσωπικότητες σε κάποια project που μπορεί να προκύψουν.

Ποια είναι τα αγαπημένα χτενίσματα αυτών των γοητευτικών κυριών;

Η Μπέττυ Μαγγίρα αγαπά τα μαλλιά χαλαρά, σπαστά ή μαζεμένα τύπου Μπριζίτ Μπαρντό.

Η Κατερίνα Καραβάτου προτιμά τα ανάλαφρα σπαστά μαλλιά που αναδεικνύουν την θηλυκότητα της.

Η Έλενα θέλει τα μαλλιά της κυματιστά τις περισσότερες φορές και ίσια αλλά πιο σπάνια.

Η Έλενα Παπαρίζου θα έχει πάντα μακριά μαλλιά;

Η Έλενα θα έχει πάντα μακριά μαλλιά ( όσο την κάνω εγώ τουλάχιστον)…της δίνουν χάρη και κίνηση στη σκηνή, είναι σαν ένα κομμάτι του ρούχου της.

Πριν από μια συναυλία ή μια εκπομπή πόσο νωρίτερα πας να χτενίσεις?

Συνήθως πηγαίνω 2 ώρες νωρίτερα ώστε να αποφασίσουμε το λουκ που θα κάνουμε με γνώμονα το ρούχο πάντα.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχουν οι καλλιτέχνες όταν σου εμπιστεύονται τα μαλλιά τους, ποια είναι;

Οποιοσδήποτε εκτίθεται στον κόσμο είναι λογικό να έχει μια ανασφάλεια. Οπότε εσύ πρέπει να τον κάνεις να νιώσει πάνω από όλα όμορφα με τον εαυτό του. Γι’ αυτό και δεν είναι μια απλή συνεργασία. Δένεσαι πολύ. Γίνεσαι οικογένεια, κακά τα ψέματα. Κάποια στιγμή ένας πολύ δικός της άνθρωπος της Έλενας Παπαρίζου μου είχε πει «εσύ τη βλέπεις περισσότερο από ότι εγώ». Και είναι πολύ λογικό.

Και φαντάζομαι ότι θα μοιράζονται και μαζί σου πράγματα όπως τις αγωνίες τους, τις στεναχώριες τους…

Φυσικά. Και αυτοί άνθρωποι είναι. Έχουν τις καλές και τις κακές τους μέρες. Και… ναι, είναι πολύ ωραίο να σε εμπιστεύονται. Να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους και να μπορούν να μοιραστούν πολύ δικά τους πράγματα μαζί σου.

Άντρες ή γυναίκες είναι πιο εύκολοι στο να σε εμπιστευτούν όταν τους προτείνεις μια αλλαγή;

Νομίζω οι γυναίκες πιο εύκολα θα κάνουν την αλλαγή. Οι άντρες έχουν συνηθίσει σε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και οτιδήποτε τους βγάζει έξω από τα νερά τους τους κάνει να αισθάνονται λίγο αμήχανα, κάπως περίεργα.

Ο Χρήστος Μάστορας δεν αγαπά τις αλλαγές στα μαλλιά του;

Εγώ τον Χρήστο τον φτιάχνω στα τηλεοπτικά του μόνο. Είναι εύκολος. Έχουμε κάνει κάποιες μικροαλλαγές στο χρώμα των μαλλιών του, γενικά είναι θετικός. Και είναι ωραίο που αλλάζει συνέχεια.

Ποια είναι η μεγαλύτερη απαίτηση που μπορεί να σου έχουν εκφράσει και πως το διαχειρίστηκες;

Έχει τύχει να με πάρουν τηλέφωνο αρχές τηλεοπτικής σεζόν και μία παρουσιάστρια έμμεσα ήθελε αποκλειστικότητα, να μην χτενίζω και άλλους αλλά μόνο αυτή. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσα να της το προσφέρω. Για πολύ καλή μου τύχη δουλεύω με φοβερούς ανθρώπους οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα και πάντα βοηθούσαν και λίγο την κατάσταση ώστε να μπορώ να προλαβαίνω να τα κάνω όλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Έχεις κάνει και θέατρο;

Ξεκίνησα από το θέατρο και είχα τη χαρά και την τιμή να δουλέψω με τον Κωνσταντίνο Ρήγο, να δουλέψω με το μπαλέτο της λυρικής σκηνής και επιμελούμουν μαλλιά σε κάποιες παραστάσεις του Κωνσταντίνου.

Πιο δύσκολο να χτενίζεις πρωταγωνιστές του θεάτρου;

Είναι πολύ ωραίο και το θέατρο και οι συνεργασίες με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου αλλά σίγουρα άλλοι τύποι ανθρώπων. Οι ηθοποιοί είναι εντελώς διαφορετικοί από τους παρουσιαστές. Τους νοιάζουν όλα περισσότερο και πρέπει λίγο να προσαρμοστείς και στις ανάγκες και του ρόλου δηλαδή πρέπει να διαβάσεις λίγο και το ρόλο, πρέπει να μελετήσεις πάνω στο κομμάτι του θέατρου.

Υπήρξε πότε κάποιο ευτράπελο που συνέβη σε καλλιτέχνη που είχες χτενίσει;

Ναι! (γελια)…. Έφυγε on stage ένα κομμάτι πρόσθετου μαλλιού από μία τραγουδίστρια. Το έβλεπα άρχισε και κατέβαινε σιγά σιγά γιατί η κοπέλα είχε ιδρώσει πάρα πολύ, ίσως να μην το είχα βάλει κι εγώ καλά λόγω χρόνου…Ένιωθα ότι πάθαινα εγκεφαλικό… Ο κόσμος βέβαια δεν κατάλαβε τίποτα. Ήταν πολλά χρόνια πίσω, αλλά μετά από αυτό είχα πάντα το άγχος και όταν έβαζα πρόσθετα μαλλιά τα έβαζα τόσο γερά μην φύγει κάτι γιατί είχα αυτή την ανασφάλεια.

Έχεις κάποιο απωθημένο επαγγελματικό; Να θες να χτενίσεις κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο;

Λοιπόν είχα κόλλημα να χτενίσω τη Μελίνα Μερκούρη και τη Μαλβίνα Κάραλη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Νομίζω με τη Μαλβίνα με ιντρίγκαρε το χιούμορ που είχε για να δημιουργήσω και η Μελίνα Μερκούρη μου έβγαζε απίστευτο σεβασμό. Ήταν και οι δυο φοβερές προσωπικότητες και θα ήθελα να τις είχα χτενίσει.