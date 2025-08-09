Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρισόν Χολμς

Οι «πράσινοι» επισημοποίησαν τη σπουδαία μεταγραφή του Αμερικανού σέντερ, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την ενίσχυση του ρόστερ του Έργκιν Άταμαν.

Ο 31χρονος σέντερ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του για 1+1 χρόνο με το «τριφύλλι» και ανακοινώθηκε επίσημα ως νέος παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο έμπειρος και ποιοτικός Αμερικανός έχει καταγράψει 489 συμμετοχές στην πορεία του στο NBA, με τις φανέλες των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, μετρώντας 8.5 πόντους και 5.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.