Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού

Enikos Newsroom

canadair ανατολική αττική

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά που μαίνεται στην Ανατολική Αττική και κυρίως στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας από το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8).  Σπίτια, αυτοκίνητα και βλάστηση έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός την ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεπικουρούμενες από εθελοντές δίνουν τιτάνιο αγώνα για να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Συγκλονιστικές φωτογραφίες ηλικιωμένης που «λύγισε» μπροστά στην πύρινη λαίλαπα

Φυσικά εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελέσουν οι χειριστές των εναέριων μέσων που κάνουν σε καθημερινή βάση το αδύνατο δυνατό για να συνδράμουν αποτελεσματικά στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς.

Σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Χαρακτηριστικό της αυταπάρνησης που δείχνουν, αλλά και της κρισιμότητας της συγκεκριμένη πυρκαγιάς, είναι το γεγονός ότι νωρίς το βράδυ της Παρασκευής αν και το φως ήταν ελάχιστο και η ορατότητα περιορισμένη, ένα Canadair συνέχισε τις ρίψεις νερού με τον χαρακτηρισμό ήρωας για τον πιλότο του να είναι πολύ λίγος.

Σημειώνεται ότι σε κάθε φωτιά, με τη δύση του ήλιου τα εναέρια μέσα σταματούν να επιχειρούν.

Δείτε τη συγκλονιστική φωτογραφία

canadair ανατολική αττική

