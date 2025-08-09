Μαρία Σάκκαρη: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο Masters του Σινσινάτι

Έστω και με μικρή δυσκολία, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Καμίλα Ραχίμοβα (2-1 σετ) και να μπει με το… δεξί στο Masters του Σινσινάτι (1000 της WTA).

Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από το Open του Καναδά – Δείτε τα highlights του αγώνα με την Jessica Pegula

Η Μαρία Σάκκαρη έδειξε… χαρακτήρα στα δύσκολα σημεία, νίκησε την Καμίλα Ραχίμοβα στα τρία σετ (3-6, 6-3, 2-6), μετά από ματς που κράτησε 2 ώρες και 11 λεπτά και έκλεισε το ματς με την Γιασμίν Παολίνι (νο9 στην παγκόσμια κατάταξη) στον 2ο γύρο του Cincinnti Open.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με break στο ματς, η Ραχίμοβα «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» ξανά το σερβίς της αντιπάλου της, πριν κρατήσει το δικό της και προηγηθεί 3-1. Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 8ο γκέιμ, ενώ ακολούθως η Σάκκαρη με νέο break πήρε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ η Ραχίμοβα ξεκίνησε με break, ενώ στη συνέχεια κράτησε το δικό της σερβίς και προηγήθηκε 2-0. Η Ρωσίδα «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε 4-1, αλλά η Ελληνίδα «απάντησε» με break για το 4-2 και κράτησε στη συνέχεια το δικό της σερβίς και μείωσε σε 4-3. Όμως, η Ραχίμοβα έκανε το 5-3 και ακολούθως διαμόρφωσε με break το 6-3 και το 1-1 στα σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για τη Σάκκαρη που έκανε δύο break και προηγήθηκε 4-0. Η Ραχίμοβα πάλεψε για να μείνει στο παιχνίδι και μείωσε σε 5-2, αλλά η 30χρονη πρωταθλήτρια έκανε το 6-2 και πανηγύρισε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της στην διοργάνωση.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Μαρίας Σάκκαρη (Νο66 στον κόσμο) απέναντι στην Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.67 στην παγκόσμια κατάταξη), μετά από αυτή που είχε πετύχει προ πενταετίας, στο Roland Garros.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στις «64» την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι, η οποία πέρασε τον α΄ γύρο χωρίς αγώνα. Οι δύο τενίστριες έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μετράει δύο νίκες: το 2021 στους «64» του Roland Garros και φέτος στους «32» του τουρνουά στη Μαδρίτη. Από την πλευρά της, η Παολίνι πανηγύρισε πέρυσι, στους «16» του τουρνουά στο Ντουμπάι.

 

