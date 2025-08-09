Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 17χρονου το Σάββατο 26 Ιουλίου από Νοσοκομείο στην περιοχή των Μελισσίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/08/2025 για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Βασίλης – Νεκτάριος Π., έχει ύψος 1,70 και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο το τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.