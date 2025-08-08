Αρκαδία: Συναγερμός για την εξαφάνιση 33χρονου από την Καρύταινα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 33χρονου Κωνσταντίνου Ασλανίδη. Σύμφωνα με το Missing Alert που εκδόθηκε, ο 33χρονος που είναι γεννημένος στις 3/9/1992 εξαφανίστηκε από την Καρύταινα Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έχει καστανοπράσινα μάτια, ύψος 1,87, μαύρα μακριά μαλλιά πιασμένα αλογοουρά και βάρος 88 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι t-shirt, μαύρη κοντή βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

