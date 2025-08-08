Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης στο πλοίο στο οποίο επέβαιναν την Παρασκευή (8/8).

Συγκεκριμένα, το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, ενώ βρισκόταν 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 αυτοκίνητα και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.