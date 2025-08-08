Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια: «Έτριζαν οι τζαμαρίες, είχε πολύ βοή», λένε οι κάτοικοι

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην Εύβοια μετά τον σεισμό μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/8).

Όπως δήλωσαν κάτοικοι του Αλιβερίου στο evima.gr, «ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός ο κόσμος έβγαινε από τα μαγαζιά, είχε βοή πολύ και έτριζαν οι τζαμαρίες».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την Εύβοια, αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Ερέτριας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.



Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Μόλις χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν το φαινόμενο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.