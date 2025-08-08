Ύπνος: Ο Νο1 λόγος που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με την επιστήμη – Ο ρόλος της κορτιζόλης

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ο Νο1 λόγος που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με την επιστήμη - Ο ρόλος της κορτιζόλης
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Εάν συνηθίζετε να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε νύχτα, δεν είστε οι μόνοι. Αυτό το συχνό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να είναι ενοχλητικό, έχει μια ενδιαφέρουσα επιστημονική εξήγηση. Η απάντηση βρίσκεται στους ορμονικούς ρυθμούς του σώματός μας και στον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό που ελέγχει τον ύπνο και την αφύπνιση.

Ύπνος: Αυτός είναι ο λόγος που ξυπνάτε συχνά στις 3 τα ξημερώματα, σύμφωνα με ειδικό

Ο Νο1 λόγος που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο καλός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε βράδυ, συνήθως γύρω στις 3 ή 4 π.μ., και αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο και συχνά δεν οφείλεται στους λόγους που μπορεί να υποψιάζεστε.

Ο Greg Murray, Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Swinburne University of Technology της Αυστραλίας, εξηγεί ότι οι ορμονικοί ρυθμοί του σώματός μας φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνήθως γύρω στις 3 ή 4 π.μ. Σε αυτό το στάδιο, η θερμοκρασία του σώματος αρχίζει να αυξάνεται, η μελατονίνη (η ορμόνη του ύπνου) έχει φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, καθώς το σώμα έχει ήδη ξεκουραστεί αρκετά και η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες) αρχίζει να ενεργοποιείται για να μας προετοιμάσει για την επόμενη μέρα.

Ύπνος: Η απλή φράση που σταματά την υπερανάλυση στις 3 τα ξημερώματα και σας βοηθάει να ξανακοιμηθείτε, σύμφωνα με ειδικό

Όλα αυτά είναι φυσιολογικές λειτουργίες, καθώς ο κιρκάδιος ρυθμός του ανθρώπινου σώματος είναι προγραμματισμένος να προβλέπει την ανατολή και τη δύση του ηλίου.

Ο ρόλος της κορτιζόλης και του στρες

Ενώ το ξύπνημα στις 3 π.μ. είναι συχνά μέρος του φυσιολογικού μας ορμονικού κύκλου, τα υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα κορτιζόλης μπορούν να επιδεινώσουν το φαινόμενο. Όταν είμαστε πιο αγχωμένοι, το σώμα μας παράγει περισσότερη κορτιζόλη, η οποία μας θέτει σε κατάσταση υψηλής εγρήγορσης. Αυτή η υπερλειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας κορτιζόλης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξυπνάμε μυστηριωδώς την ίδια ώρα.

Τι να κάνετε αν ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα

Ενώ οι αφυπνίσεις περιστασιακά είναι φυσιολογικό φαινόμενο, η χρόνια διακοπή του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εάν το φαινόμενο σας προβληματίζει, εξετάστε το ενδεχόμενο να:

  • Διαχειριστείτε το στρες: Τεχνικές χαλάρωσης, όπως η γιόγκα ή ο διαλογισμός, μπορούν να βοηθήσουν.
  • Βελτιώστε την υγιεινή του ύπνου: Δημιουργήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, διατηρήστε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό και δροσερό, και αποφύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ πριν τον ύπνο.
  • Συμβουλευτείτε έναν ειδικό: Εάν το πρόβλημα επιμένει και επηρεάζει την ποιότητα ζωής σας, ένας γιατρός ή ειδικός στον ύπνο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την αιτία και να σας προτείνει λύσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:10 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Eπιστολή διαμαρτυρίας αναισθησιολόγων προς τον ΕΟΠΥΥ για τη διαρρινική φαιντανύλη

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΕΟΠΥΥ απέστειλαν η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, η Ελληνική Ετα...
19:30 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Επιληπτική κρίση: Τι είναι και ποιες μορφές μπορεί να έχει – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του π...
08:11 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αλτσχάιμερ: Η κατανάλωση 1 τροφής κάθε εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο «σχεδόν κατά το ήμισυ», σύμφωνα με μελέτη

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι μία κοινή τροφή που βρίσκεται στις περισσότερες κουζίνες μπορεί...
22:01 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Η απλή ρουτίνα κατά το πρωινό ξύπνημα που μπορεί να αλλάξει την διάθεσή σας, σύμφωνα με ειδικό

Αναρωτιέστε πώς να ξεκινήσετε τη μέρα σας με περισσότερη ενέργεια και θετική διάθεση; Μια ψυχο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια