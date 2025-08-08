Ύπνος: Ο Νο1 λόγος που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με την επιστήμη – Ο ρόλος της κορτιζόλης

Εάν συνηθίζετε να ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε νύχτα, δεν είστε οι μόνοι. Αυτό το συχνό φαινόμενο, το οποίο μπορεί να είναι ενοχλητικό, έχει μια ενδιαφέρουσα επιστημονική εξήγηση. Η απάντηση βρίσκεται στους ορμονικούς ρυθμούς του σώματός μας και στον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό που ελέγχει τον ύπνο και την αφύπνιση.

Ο Νο1 λόγος που ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε βράδυ, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο καλός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας. Πολλοί άνθρωποι ξυπνούν την ίδια ώρα κάθε βράδυ, συνήθως γύρω στις 3 ή 4 π.μ., και αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτό το παράξενο φαινόμενο και συχνά δεν οφείλεται στους λόγους που μπορεί να υποψιάζεστε.

Ο Greg Murray, Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Swinburne University of Technology της Αυστραλίας, εξηγεί ότι οι ορμονικοί ρυθμοί του σώματός μας φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια του ύπνου, συνήθως γύρω στις 3 ή 4 π.μ. Σε αυτό το στάδιο, η θερμοκρασία του σώματος αρχίζει να αυξάνεται, η μελατονίνη (η ορμόνη του ύπνου) έχει φτάσει στο μέγιστο επίπεδο, καθώς το σώμα έχει ήδη ξεκουραστεί αρκετά και η κορτιζόλη (η ορμόνη του στρες) αρχίζει να ενεργοποιείται για να μας προετοιμάσει για την επόμενη μέρα.

Όλα αυτά είναι φυσιολογικές λειτουργίες, καθώς ο κιρκάδιος ρυθμός του ανθρώπινου σώματος είναι προγραμματισμένος να προβλέπει την ανατολή και τη δύση του ηλίου.

Ο ρόλος της κορτιζόλης και του στρες

Ενώ το ξύπνημα στις 3 π.μ. είναι συχνά μέρος του φυσιολογικού μας ορμονικού κύκλου, τα υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα κορτιζόλης μπορούν να επιδεινώσουν το φαινόμενο. Όταν είμαστε πιο αγχωμένοι, το σώμα μας παράγει περισσότερη κορτιζόλη, η οποία μας θέτει σε κατάσταση υψηλής εγρήγορσης. Αυτή η υπερλειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση μεγαλύτερης ποσότητας κορτιζόλης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να ξυπνάμε μυστηριωδώς την ίδια ώρα.

Τι να κάνετε αν ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα

Ενώ οι αφυπνίσεις περιστασιακά είναι φυσιολογικό φαινόμενο, η χρόνια διακοπή του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εάν το φαινόμενο σας προβληματίζει, εξετάστε το ενδεχόμενο να: