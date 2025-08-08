Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο»

Νέο μήνυμα εστάλη μέσω του 112 για την δασική φωτιά που μαίνεται στην Αρχαία Ολυμπία.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς Πύργο, Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.