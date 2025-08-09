Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Νέα εστία στον Γραμματικό Λατζοΐου – Απομακρύνεται ο κίνδυνος από την Ηράκλεια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

κοινωνία

ΗΛΕΙΑ ΦΩΤΙΑ

Νέα εστία φωτιάς στον Γραμματικό Λατζοΐου Ηλείας εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (8/8), την ώρα που μαίνεται η καταστροφική φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Στο έλεος της φωτιάς η Ηράκλεια, εκκενώθηκαν οικισμοί – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ το συγκεκριμένο μέτωπο είχε αντιμετωπιστεί νωρίτερα εντός της ημέρας, η ξαφνική ενίσχυση των ανέμων προκάλεσε μια αναζωπύρωση με αποτέλεσμα οι φλόγες να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους στο σημείο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά κοντά στην κοινότητα Ηράκλεια, που κινδύνευσε άμεσα από τις φλόγες.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη, αυτή την ώρα ο οικισμός φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο ενώ νωρίτερα είχε γίνει επιχείρηση εκκένωσής του. Όπως ανακοινώθηκε έχουν μισθωθεί τρία ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή για να μείνουν οι κάτοικοι που έχουν αφήσει τα σπίτια τους.

Παράλληλα, το μέτωπο λόγω των ανέμων φαίνεται να μεταφέρεται στη γειτονική Καυκανιά.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

