Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025: Ζυγοί, η μάσκα της ευγένειας πλέον πέφτει

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (09/08/2025)

Κριός

Κριέ, υπάρχει κάτι όμορφο στο χάος των σχέσεων αυτή την περίοδο. Η παρουσία του πάθους, η μαγνητική έλξη της αμοιβαίας περιέργειας και η συγκίνηση έρχονται στο προσκήνιο.

Αν κάποιος φωτίζει τον κόσμο σας με απροσδόκητους τρόπους, αφήστε τον εαυτό σας να τον ακολουθήσει. Στις 9 Αυγούστου 2025, υπάρχει ένα άνοιγμα στην οικειότητα και κανένα στρατηγικό σχέδιο δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί.

Ταύρος

Ταύρε, οι ζώνες άνεσης στις οποίες κάποτε κουλουριαζόσασταν έχουν γίνει πολύ περιοριστικές για τον σημερινό σας εαυτό. Αναλάβετε πλήρως την ευθύνη της ανήσυχης ενέργειάς σας και του ρυθμού σας που μερικές φορές μοιάζει χαοτικός.

Σταματήστε να μάχεστε ενάντια σε αυτή τη φύση ή να προσπαθείτε να επιβάλλετε αυστηρή τάξη. Αναγνωρίστε ότι αυτός ο δυναμικός ρυθμός είναι μέρος της δημιουργικής και διαισθητικής σας διαδικασίας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, μπορεί να έχετε την ανάγκη να συνεργαστείτε με εκείνους που βάζουν στο επίκεντρο από τις ιδέες σας και απαιτούν την πιο τολμηρή σας έκφραση.

Μια περιστασιακή συζήτηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα κοινό όραμα. Αυτό που ξεκινάει ως μια φαινομενικά συνηθισμένη συζήτηση θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα κοινό όραμα που κανείς δεν περίμενε.

Πώς αισθάνεστε όταν φαντάζεστε τις ιδέες σας να αναπτύσσονται πέρα από το αρχικό σας όραμα μέσω της συνεργασίας;

Καρκίνος

Καρκίνε, κινείσαι μεταξύ της έλξης του εξωτερικού κόσμου και του καταφυγίου της εσωτερικής σου ζωής. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η πίεση να εμφανιστείτε ως ο πλήρης εαυτός σας είτε αυτό αφορά στις σχέσεις σας, είτε στην καριέρα σας, είτε στους κοινωνικούς σας κύκλους. Είστε ορατοί και ανταποκρίνεστε σε όλα όσα σας περιβάλλουν.

Τι σημαίνει για εσάς να εμφανίζεστε ως ο πλήρης εαυτός σας; Πώς μπορείτε να παρουσιάζεται πλήρως τον εαυτό σας στους άλλους αλλά ταυτόχρονα να τιμάτε την ανάγκη σας για ξεκούραση και περισυλλογή;

Λέων

Λέων, κάτι μέσα σου είναι ανήσυχο. Θέλετε να σας δουν, αλλά την ίδια στιγμή, μπορεί να θέλετε να κρυφτείτε στις σκιές. Αν έχεις αποτραβηχτεί τον τελευταίο καιρό από την κοινωνική ζωή φαίνεται ότι συγκεντρώνεις την ενέργειά σου.

Στις 9 Αυγούστου 2025, θα ασχοληθείτε με τους στόχους σας. Τώρα, κάποιος (ή κάτι) σας καλεί να δείξετε στον κόσμο αυτό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια.

Παρθένος

Παρθένε, υπάρχει ο πειρασμός να επιμείνεις στα δοκιμασμένα πράγματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρακτικά ζητήματα. Αλλά κάτι ευχάριστα ανατρεπτικό χτυπάει την πόρτα σου.

Μια παράξενη ιδέα σας καλεί να επεκτείνετε τις αξίες σας και να ασχοληθείτε με νέα πλαίσια. Δεν εγκαταλείπετε τα στάνταρ σας αλλά επικαιροποιείτε την λίστα με τα πράγματα που αξίζουν την προσπάθειά σας.

Ζυγός

Ζυγέ, η μάσκα της ευγένειας πέφτει και δεν υπάρχει τίποτα χαριτωμένο στο να μένεις εκεί που η ψυχή σου νιώθει πιεσμένη. Μία ξαφνική έμπνευση σας ωθεί να κόψετε δεσμούς με ξεπερασμένα ιδανικά και να ξαναγράψετε τους κανόνες που καθορίζουν τις συνεργασίες, την αισθητική και τις επιθυμίες σας.

Σκεφτείτε λιγότερο με όρους αρμονίας και περισσότερο με όρους απελευθέρωσης. Αν κάτι δεν σας κάνει να νιώθετε έντονα ίσως να μην προορίζεται να διαρκέσει μακροπρόθεσμα.

Σκορπιός

Σκορπιέ, οι παλιές πληγές ή κάποιες προδοσίες από το παρελθόν έχουν γίνει αρχαία ιστορία. Αφήστε τις στην άκρη. Ένα νέο σενάριο για τα πιο ευαίσθητα κομμάτια του εαυτού σας θέλει να γραφτεί.

Υπάρχει ένα φρέσκο ρεύμα που αναδεύεται στη συναισθηματική σας ζωή στις 9 Αυγούστου 2025. Σας καλεί να είστε αρκετά γενναίοι για να ορίσετε την αγάπη, την αφοσίωση και τη σύνδεση με τους δικούς σας όρους, χωρίς να απολογείστε.

Τοξότης

Τοξότη, αυτή είναι μια εποχή για να απογυμνώσετε την ψεύτικη αισιοδοξία και να αντιμετωπίσετε τη σιωπηλή θλίψη ή το φόβο που αποφεύγετε.

Στις 9 Αυγούστου 2025, η παρόρμηση να πηδήξετε στην επόμενη μεγάλη περιπέτεια είναι ακόμα ζωντανή, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με μια εσωτερική ειλικρίνεια.

Τι σας βαραίνει; Ποια πεποίθηση ή συμπεριφορά δεν σας εξυπηρετεί πλέον; Γίνετε ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Μόλις φύγει αυτό το βάρος, η ορμή σας θα επιστρέψει πιο έντονη από ποτέ και τροφοδοτούμενη από κάτι αληθινό.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, εστιάζεις και πάλι στην δουλειά. Έρχεται μια επαγγελματική κίνηση που θα σας οδηγήσει να πάρετε αποφάσεις. Είναι καλύτερο να τις πάρετε όταν είστε πλήρως σίγουροι.

Η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν τον πρώτο λόγο στις 9 Αυγούστου 2025. Τι θα λέγατε, όμως, αν παραδινόσασταν στο άγνωστο και στις εκπλήξεις που κρύβουν. Παραμείνετε χαλαροί και ανοιχτοί στο άγνωστο.

Υδροχόος

Υδροχόε, ζεις σε έναν ενδιάμεσο χώρο, ανάμεσα στην επιθυμία και την αποστασιοποίηση, ανάμεσα στη διανοητική διαύγεια και τη συναισθηματική αλήθεια. Διαλέξτε μια πλευρά.

Τι αποζητάτε από την αγάπη, από την τέχνη, από τη ζωή; Δεν χρειάζεται να το εξηγήσετε σε άλλους αλλά χρειάζεται να το αποκτήσετε χωρίς κανένα δισταγμό.

Ιχθύες

Ιχθύες, σταματήστε να εκλογικεύετε την εξάντλησή σας. Τα μέρη του εαυτού σας που θυσιάσατε ή συμβιβάσατε απαιτούν δικαιοσύνη. Θέλουν να τους δώσετε προσοχή.

Έρχεται μια αλλαγή που μπορεί να μοιάζει με ρήξη με κάποιον. Ωστόσο πρόκειται για έναν τρόπο να ανακτήσετε την ενέργεια σας. Κάντε χώρο για μία έκπληξη που έρχεται μόνο όταν σταματήσετε να προσπαθείτε να ελέγξετε τα πράγματα.