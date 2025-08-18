Ισπανία: Περισσότερα από 3,4 εκατ. στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς – Ο χάρτης της καταστροφής από το Copernicus

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για την χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα επάνω.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

🔥 Devastating wildfires killed 3 people and burned over 115,000 hectares in Spain ➡️ The regions of Castilla and Leon and Galicia are the most affected, with over 34 active fires combined pic.twitter.com/p6sc287Vlp — Anadolu English (@anadoluagency) August 18, 2025

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.

🌲🔥 Albarellos, Monterrei, Spain — Aug 13, 2025: A forest fire tore through the region’s dry vegetation, fueled by high temperatures and strong winds. pic.twitter.com/MVDD7sDLsg — Star Snap 🌟 (@StarSnap_1) August 17, 2025

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, επεισόδια ξηρασίας περισσότερο συχνά και έντονα ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

🔥 #EMSR831 – Wildfire in Beiras e Serra da Estrela 🇵🇹 Latest assessment over Trancoso shows: 🔸 Burnt area: 80,547 ha

🔸 ~2,000 people potentially affected

🔸 103 ha of built-up areas impacted#MappingTeam continues supporting emergency response: https://t.co/LzyHVCIKN4 pic.twitter.com/K5Vh9gLtGa — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 18, 2025

Ωστόσο, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.