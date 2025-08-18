Ισπανία: Περισσότερα από 3,4 εκατ. στρέμματα έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς – Ο χάρτης της καταστροφής από το Copernicus

Enikos Newsroom

διεθνή

φωτια ισπανια

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

Ισπανία: Κατσίκες «πυροσβέστες» περιπολούν σε δάση για να σώσουν τη χώρα από τις πυρκαγιές

Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για την χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα επάνω.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, επεισόδια ξηρασίας περισσότερο συχνά και έντονα ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ωστόσο, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Αυτοί είναι οι 6 πόλεμοι που λέει ότι διευθέτησε

Αίσθηση προκάλεσε η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία έχει ...
18:41 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Συναγερμός στην Νέα Υόρκη: Εκκενώθηκε η Times Square λόγω ύποπτου αντικειμένου

Μετά από αναφορές για την ύπαρξη «ύποπτου αντικειμένου» η αστυνομία της Νέας Υόρκης εκκένωσε κ...
18:06 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Χαμάς: Δέχθηκε την πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα

Η Χαμάς αποδέχθηκε την νέα πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα την οποία παρουσίασαν η Αίγυπ...
17:39 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω διευθετήσει έξι πολέμους – Ξέρω τι κάνω»

Επίθεση στα ΜΜΕ που τον επικρίνουν εξαπέλυσε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος τ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο