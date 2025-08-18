Ουκρανία: Χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ρωσία – Πού σταμάτησε η παραγωγή και η ροή μαύρου χρυσού

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αντλιοστάσιο πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη Δευτέρα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το αντλιοστάσιο πετρελαίου Nikolskoye της Ρωσίας, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά και “σταμάτησε εντελώς” την άντληση πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, δήλωσε το Γενικό Επιτελείο.

Ο αγωγός Druzhba μεταφέρει πετρέλαιο στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό αργό πετρέλαιο.

The Ukrainian General Staff stated that Ukrainian UAVs attacked the Nikskoe oil pumping station near Novonikolskoe, Tambov Oblast, last night. NASA FIRMS data shows that a large fire has broken out, and the general staff reports that oil pumping through the Druzhba pipeline has… pic.twitter.com/F6qGo2fZj9 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 18, 2025

Το διυλιστήριο στο Σιζράν

Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε την παραγωγή του, αλλά και την πρόσληψη αργού πετρελαίου, μετά την επίθεση που υπέστη από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Παρασκευή, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του εν λόγω κλάδου.

Η μονάδα 6 διύλισης αργού επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επισκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα, ανέφεραν οι πηγές.

Η ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο ουκρανικός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι έπληξε το διυλιστήριο Σιζράν στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας που βρίσκεται επί του ποταμού Βόλγα.