Ουκρανία: Χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Ρωσία – Πού σταμάτησε η παραγωγή και η ροή μαύρου χρυσού

Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αντλιοστάσιο πετρελαίου στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τη Δευτέρα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το αντλιοστάσιο πετρελαίου Nikolskoye της Ρωσίας, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά και “σταμάτησε εντελώς” την άντληση πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba, δήλωσε το Γενικό Επιτελείο.

Ο αγωγός Druzhba μεταφέρει πετρέλαιο στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, οι οποίες εξαιρούνται από την απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρωσικό αργό πετρέλαιο.

 

Το διυλιστήριο στο Σιζράν

Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε την παραγωγή του, αλλά και την  πρόσληψη αργού πετρελαίου, μετά την επίθεση που υπέστη από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Παρασκευή, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του εν λόγω κλάδου.

Η μονάδα 6 διύλισης αργού επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επισκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα, ανέφεραν οι πηγές.

Η ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο ουκρανικός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι έπληξε το διυλιστήριο Σιζράν στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας που βρίσκεται επί του ποταμού Βόλγα.

