Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας

Απάντηση στην ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ δίνει με δική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας ότι «Ο κ. Μητσοτάκης με σημερινή του ανάρτηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απαξίωση της δημόσιας Υγείας επί των ημερών του και το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, που προωθεί ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι».

Μητσοτάκης για αξιολόγηση νοσοκομείων: «Πολύ σημαντική η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου – Βοηθά να διορθωθούν αδυναμίες πολλών δεκαετιών»

Προσθέτει ακόμη: «Αναζητά σανίδα σωτηρίας σε μια αποσπασματική έρευνα, από την οποία μάλιστα εξαιρέθηκαν οι ψυχιατρικές, παιδιατρικές και ογκολογικές κλινικές. Ακόμη και από αυτή την έρευνα προκύπτει έντονα η εικόνα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αφού οι πολίτες μιλούν σε μεγάλο ποσοστό για σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και κενές θέσεις».

Ακολούθως θέτει μία σειρά ερωτήματα: «Γιατί δεν μας εξηγεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι ιδιωτικές πληρωμές για ικανοποίηση αναγκών Υγείας αντιπροσωπεύουν το 38,6% όταν ο ενωσιακός μέσος όρος είναι μόλις 14,3%, χαρίζοντας μας ακόμα μια αρνητική “αριστεία”;

Γιατί το ποσοστό ακάλυπτων αναγκών Υγείας είναι πολλαπλάσιο του ευρωπαϊκού; Αντί να δημοσιοποιεί έρευνες, ας κάνει κάτι για τις κενές οργανικές θέσεις του ΕΣΥ (6.500 ιατρών & 20.000 νοσηλευτών/τριών).

Και να σταματήσει να εργαλειοποιεί με φθηνή προπαγάνδα την ευγένεια, το ήθος και το φιλότιμο των υγειονομικών, αυτούς που ο κ. Γεωργιάδης έχει κατ’ επανάληψη αποκαλέσει “συμμορία”, οι οποίοι δίνουν μέσα σε δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες τη μάχη να κρατήσουν το ΕΣΥ όρθιο».

Καταλήγοντας υποστηρίζει: «Η πραγματική εικόνα του ΕΣΥ είναι τα ράντζα στους διαδρόμους, οι περιφορές ασθενών ανά την επικράτεια για να βρουν νοσηλεία, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ, η εγκατάλειψη των υγειονομικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, οι φωτιές σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα “εντέλλεσθε” και οι παραιτήσεις των γιατρών, η αποτυχία των απογευματινών χειρουργείων. Για αυτά έχει κάτι να μας πει;».

