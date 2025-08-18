Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση

Μετά τις αναφορές ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση Καΐρου – Κατάρ για εκεχειρία στην Γάζα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε ότι η οργάνωση βρίσκεται υπό τεράστια πίεση καθώς ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ο Νετανιάχου αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τους ανώτατους αξιωματικούς των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για να συζητήσουν την κατάληψη της πόλης της Γάζας «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

«Όπως και εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορείτε να έχετε την εντύπωση για ένα πράγμα: ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα ο Νετανιάχου δεν έδωσε κάποιο σημάδι αναφορικά με το ποια θα είναι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επιμείνει ότι δεν θα συμφωνήσει σε «τμηματικές» συμφωνίες αλλά σε μία συνολική συμφωνία τερματισμού του πολέμου που θα ορίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε μία ομάδα, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση του ελέγχου της Γάζας σε μία πολιτική διακυβέρνηση, που δεν θα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ωστόσο οι Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η ρητορική Νετανιάχου είναι απλώς μία ακόμη τακτική πίεσης της Χαμάς και δεν αποκλείεται το Τελ Αβίβ να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός εφόσον η Χαμάς απέσυρε τις απαιτήσεις που διατύπωσε τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών.