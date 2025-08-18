Νετανιάχου: Η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Μετά τις αναφορές ότι η Χαμάς αποδέχθηκε την πρόταση Καΐρου – Κατάρ για εκεχειρία στην Γάζα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε ότι η οργάνωση βρίσκεται υπό τεράστια πίεση καθώς ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να καταλάβει την πόλη της Γάζας.

Ισραήλ: Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» υποστράτηγο των IDF – «Απαραίτητοι οι 50.000 νεκροί στην Γάζα – Δεν έχει σημασία αν πρόκειται για παιδιά»

Ο Νετανιάχου αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ότι συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τους ανώτατους αξιωματικούς των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων για να συζητήσουν την κατάληψη της πόλης της Γάζας «και την ολοκλήρωση των αποστολών μας».

«Όπως και εσείς, ακούω τις αναφορές στα μέσα ενημέρωσης και από αυτές μπορείτε να έχετε την εντύπωση για ένα πράγμα: ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ υπέρ των Iσραηλινών ομήρων στη Γάζα

Παράλληλα ο Νετανιάχου δεν έδωσε κάποιο σημάδι αναφορικά με το ποια θα είναι η απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας.

Τις τελευταίες ημέρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επιμείνει ότι δεν θα συμφωνήσει σε «τμηματικές» συμφωνίες αλλά σε μία συνολική συμφωνία τερματισμού του πολέμου που θα ορίζει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων σε μία ομάδα, τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και την παράδοση του ελέγχου της Γάζας σε μία πολιτική διακυβέρνηση, που δεν θα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Χαμάς: Απορρίπτει το ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από την πόλη της Γάζας ενόψει της νέας επίθεσης

Ωστόσο οι Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η ρητορική Νετανιάχου είναι απλώς μία ακόμη τακτική πίεσης της Χαμάς και δεν αποκλείεται το Τελ Αβίβ να συμφωνήσει στην κατάπαυση πυρός εφόσον η Χαμάς απέσυρε τις απαιτήσεις που διατύπωσε τον περασμένο μήνα και οδήγησαν στην κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Του ζήτησε συγγνώμη ο δημοσιογράφος που τον είχε ρωτήσει για τα ρούχα του – «Είναι εξαιρετικό το κοστούμι σας»

Ανοιχτούς λογαριασμούς με κάποιους Αμερικανούς δημοσιογράφους φάνηκε ότι είχε ο Βολοντίμιρ Ζελ...
20:21 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Αίγυπτος: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο του Ισραήλ – Στείλαμε στο Τελ Αβίβ την νέα πρόταση εκεχειρίας στην Γάζα»

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα ...
20:15 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα ήχησε στο Κίεβο τη Δευτέρα (18/8), λίγο πριν από την έ...
19:50 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Ζελένσκι: Υποδέχθηκε με αγκαλιές τους Ευρωπαίους ηγέτες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο – Φόρεσε μαύρο κοστούμι

Στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον υποδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τους Ευρωπαίους ηγέτ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο