Φούρνος μικροκυμάτων: Καθαρίστε τον εύκολα χωρίς τρίψιμο τοποθετώντας 1 υλικό στο εσωτερικό του – Δεν είναι το λεμόνι

Σταματίνα Στίνη

timeout

Φούρνος μικροκυμάτων: Καθαρίστε τον εύκολα χωρίς τρίψιμο τοποθετώντας 1 υλικό στο εσωτερικό του - Δεν είναι το λεμόνι
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι από τις πιο χρήσιμες συσκευές στην κουζίνα μας. Είναι γρήγοροι, πρακτικοί και ιδανικοί για να ζεστάνετε ή να μαγειρέψετε πολλά διαφορετικά φαγητά. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται καθαρισμό, υπάρχει ένα απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τη βρωμιά χωρίς τρίψιμο και δεν είναι το λεμόνι.

Φούρνος: Το Νο1 υλικό που διαλύει εύκολα το λίπος – Ξεχάστε το λευκό ξύδι και τη μαγειρική σόδα

Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς τρίψιμο

Όλοι έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία: ζεσταίνουμε κάτι και το φαγητό αρχίζει να πιτσιλάει ή να ξεχειλίζει, δημιουργώντας ένα μεγάλο χάος. Αυτοί οι λεκέδες, ειδικά αν μείνουν για καιρό, μπορεί να είναι ένας εφιάλτης για να τους καθαρίσετε. Ευτυχώς, υπάρχει μια πανεύκολη λύση. Οι ειδικοί από το Southern Living αποκαλύπτουν τον καλύτερο τρόπο για να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας, χωρίς καθόλου τρίψιμο.

Γιατί όχι λεμόνι;

Γνωρίζουμε όλοι ότι το λεμόνι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για πολλές δουλειές καθαρισμού στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου και του φούρνου μικροκυμάτων. Η φυσική του οξύτητα βοηθά να διαλύσει τη λιπαρότητα και τους επίμονους λεκέδες, ενώ αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα.

Φούρνος: Απαλλαγείτε από τα καμένα λίπη χωρίς τρίψιμο χρησιμοποιώντας 1 απλό υλικό που υπάρχει στην κουζίνα σας

Όμως, το ίδιο αποτελεσματικά λειτουργούν και τα πορτοκάλια. Την επόμενη φορά που θα απολαύσετε αυτό το κλασικό φρούτο, μην πετάξετε τις φλούδες. Μπορούν να κάνουν τον φούρνο μικροκυμάτων σας να λάμψει ξανά.

Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων με πορτοκάλι

Παρόμοια με τις φλούδες λεμονιού, οι φλούδες πορτοκαλιού είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο “υποπροϊόν” για τον καθαρισμό της κουζίνας. Τοποθετήστε μερικές σε ένα μπολ με νερό και βάλτε το στον φούρνο μικροκυμάτων. Ο ατμός που θα δημιουργηθεί θα φρεσκάρει τη συσκευή και θα κάνει το σκούπισμα παιχνιδάκι.

Η Katie Dills, πρόεδρος της εταιρείας καθαρισμού The Cleaning Authority, εξηγεί: «Αντί να τρίβετε τον φούρνο μικροκυμάτων, δοκιμάστε να γεμίσετε ένα μπολ με νερό και να προσθέσετε μερικές φλούδες πορτοκαλιού». Βάλτε το μπολ στον φούρνο μικροκυμάτων, για περίπου δύο λεπτά και αφήστε το μέσα για άλλα δύο λεπτά. «Ο ατμός θα μαλακώσει τυχόν υπολείμματα τροφών και θα εξαφανίσει και τις δυσάρεστες οσμές», προσθέτει η ειδικός. Στη συνέχεια, σκουπίστε γρήγορα το εσωτερικό με ένα πανί και τυχόν επίμονοι λεκέδες θα φύγουν πανεύκολα.

Επιπλέον, οι φλούδες πορτοκαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να φρεσκάρετε το ψυγείο σας. Απλά τοποθετήστε μερικές σε ένα ανοιχτό δοχείο και θα διώξουν τις άσχημες μυρωδιές από τη συσκευή σας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:00 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Οι άνθρωποι που δεν αντέχουν να αφήνουν τα πιάτα άπλυτα στον νεροχύτη το βράδυ, συνήθως διαθέτουν αυτά τα 7 μοναδικά χαρακτηριστικά

Ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε τις δουλειές του σπιτιού – ειδικά το πλύσιμο των πιάτων, μ...
17:04 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Είναι από τις πιο γνωστές

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλ...
16:03 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τέλος ο πόνος της μοναξιάς για 3 ζώδια μετά τις 18 Αυγούστου – «Νέες σχέσεις και φιλίες»

Μετά την 18η Αυγούστου 2025, ο πόνος της μοναξιάς τελειώνει για τρία ζώδια, χάρη στη Σελήνη στ...
10:05 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τη ζωή σας»

Στις 18 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια της Σελήνης στον Καρκίνο, τέσσερα ζώδια θα λάβουν ένα...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο