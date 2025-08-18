Φούρνος μικροκυμάτων: Καθαρίστε τον εύκολα χωρίς τρίψιμο τοποθετώντας 1 υλικό στο εσωτερικό του – Δεν είναι το λεμόνι

Οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι από τις πιο χρήσιμες συσκευές στην κουζίνα μας. Είναι γρήγοροι, πρακτικοί και ιδανικοί για να ζεστάνετε ή να μαγειρέψετε πολλά διαφορετικά φαγητά. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται καθαρισμό, υπάρχει ένα απλό κόλπο για να εξαφανίσετε τη βρωμιά χωρίς τρίψιμο και δεν είναι το λεμόνι.

Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς τρίψιμο

Όλοι έχουμε ζήσει αυτή την εμπειρία: ζεσταίνουμε κάτι και το φαγητό αρχίζει να πιτσιλάει ή να ξεχειλίζει, δημιουργώντας ένα μεγάλο χάος. Αυτοί οι λεκέδες, ειδικά αν μείνουν για καιρό, μπορεί να είναι ένας εφιάλτης για να τους καθαρίσετε. Ευτυχώς, υπάρχει μια πανεύκολη λύση. Οι ειδικοί από το Southern Living αποκαλύπτουν τον καλύτερο τρόπο για να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων σας, χωρίς καθόλου τρίψιμο.

Γιατί όχι λεμόνι;

Γνωρίζουμε όλοι ότι το λεμόνι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για πολλές δουλειές καθαρισμού στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένου και του φούρνου μικροκυμάτων. Η φυσική του οξύτητα βοηθά να διαλύσει τη λιπαρότητα και τους επίμονους λεκέδες, ενώ αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα.

Όμως, το ίδιο αποτελεσματικά λειτουργούν και τα πορτοκάλια. Την επόμενη φορά που θα απολαύσετε αυτό το κλασικό φρούτο, μην πετάξετε τις φλούδες. Μπορούν να κάνουν τον φούρνο μικροκυμάτων σας να λάμψει ξανά.

Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο μικροκυμάτων με πορτοκάλι

Παρόμοια με τις φλούδες λεμονιού, οι φλούδες πορτοκαλιού είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο “υποπροϊόν” για τον καθαρισμό της κουζίνας. Τοποθετήστε μερικές σε ένα μπολ με νερό και βάλτε το στον φούρνο μικροκυμάτων. Ο ατμός που θα δημιουργηθεί θα φρεσκάρει τη συσκευή και θα κάνει το σκούπισμα παιχνιδάκι.

Η Katie Dills, πρόεδρος της εταιρείας καθαρισμού The Cleaning Authority, εξηγεί: «Αντί να τρίβετε τον φούρνο μικροκυμάτων, δοκιμάστε να γεμίσετε ένα μπολ με νερό και να προσθέσετε μερικές φλούδες πορτοκαλιού». Βάλτε το μπολ στον φούρνο μικροκυμάτων, για περίπου δύο λεπτά και αφήστε το μέσα για άλλα δύο λεπτά. «Ο ατμός θα μαλακώσει τυχόν υπολείμματα τροφών και θα εξαφανίσει και τις δυσάρεστες οσμές», προσθέτει η ειδικός. Στη συνέχεια, σκουπίστε γρήγορα το εσωτερικό με ένα πανί και τυχόν επίμονοι λεκέδες θα φύγουν πανεύκολα.

Επιπλέον, οι φλούδες πορτοκαλιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να φρεσκάρετε το ψυγείο σας. Απλά τοποθετήστε μερικές σε ένα ανοιχτό δοχείο και θα διώξουν τις άσχημες μυρωδιές από τη συσκευή σας.