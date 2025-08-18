Ορειβάτης παγιδεύτηκε δύο ημέρες πίσω από καταρράκτη: Εντοπίστηκε «εξαντλημένος και βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο» – Βίντεο από τη διάσωση

Ένας 46χρονος ορειβάτης επιβίωσε για δύο τρομακτικές ημέρες παγιδευμένος πίσω από έναν «ακραίο» καταρράκτη στην Καλιφόρνια πριν διασωθεί, σε μια ιστορία που οι αρχές χαρακτηρίζουν «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Ο Ryan Wardwell έπεσε σε έναν ανοικτό χώρο πίσω από τον καταρράκτη ενώ προσπαθούσε να κατέβει με σχοινί την πλαγιά στον ποταμό Kern στις 10 Αυγούστου, όταν τα «ακραία» νερά του καταρράκτη τον έβγαλαν από την πορεία του, σύμφωνα με το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Tulare.

Ο Wardwell αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μέσα σε μία ημέρα, αφού οι αρχές διαπίστωσαν ότι το όχημά του δεν είχε μετακινηθεί από ένα πάρκινγκ κοντά στο πάρκο.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν κάθε διαθέσιμο μέσο, από υπέρυθρη τεχνολογία μέχρι ελικόπτερα, για να εντοπίσουν τον Wardwell καθώς περνούσε ο χρόνος.

Mind blowing rescue🚨 California 46 year old climber Ryan Wardwell rescued after 2 days trapped behind waterfall. Daring helicopter op saves his life! #California #Alaska #CRAWID #LUNAR pic.twitter.com/valSye6a1k — Eyes on the Globe (@eyes_globe) August 17, 2025



Ο ποταμός Kern είναι δημοφιλής ανάμεσα σε τολμηρούς ορειβάτες λόγω της βραχώδους περιοχής και των άγριων νερών του. Οι δυσκολίες του φυσικού τοπίου σε συνδυασμό με τη δύση του ηλίου ανάγκασε τους διασώστες να αποσυρθούν και να συνεχίσουν την αναζήτηση για τον Wardwell στις 12 Αυγούστου.

Ο ορειβάτης εντοπίστηκε τελικά από drone πίσω από τον καταρράκτη Seven Teacups, εξαντλημένος έπειτα από δύο ημέρες που ήταν παγιδευμένος -και μόνος του- μέσα στα βρεγμένα βράχια.

Το Γραφείο του Σερίφη ανέφερε ότι «ανασύρθηκε με ελικόπτερο που πετούσε πάνω από την πυκνή βλάστηση και τα ανομοιογενή ρεύματα πριν επιστραφεί στην ξηρά με έναν μικρό κατάλογο ελαφρών τραυμάτων».

Ο Wardwell δήλωσε ότι ήταν συγκλονισμένος από την περιπέτεια που βίωσε, καθώς είχε αναρριχηθεί στους καταρράκτες αρκετές φορές στο παρελθόν, σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle.

Ο ίδιος είχε ξεκινήσει την πεζοπορία με μια ομάδα φίλων, αλλά όλοι αποχώρησαν πριν επιχειρήσουν την κατάβαση μόλις είδαν πόσο δυνατή ήταν η ροή του καταρράκτη.

Στη συνέχεια, άφησαν ένα σημείωμα στο αυτοκίνητο του Wardwell ζητώντας από οποιονδήποτε περνούσε να τον δηλώσει αγνοούμενο αν το αυτοκίνητό του ήταν ακόμα στο πάρκινγκ μέχρι τις 11 Αυγούστου.

Ryan Wardwell, 46, was trapped for two days behind a remote waterfall in California when the force of the water pushed him off his climbing lines. https://t.co/AGNI4u8dTQ — HuffPost (@HuffPost) August 16, 2025



Ο Wardwell, βρεγμένος μέχρι το κόκαλο, προσπάθησε να διαφύγει από τον καταρράκτη μόνος του, «αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα», δήλωσε αξιωματούχος του Γραφείου Σερίφη της κομητείας Tulare.

«Δεν υπήρχε τρόπος να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν φρικτό», πρόσθεσε.