Φούρνος: Το Νο1 υλικό που διαλύει εύκολα το λίπος – Ξεχάστε το λευκό ξύδι και τη μαγειρική σόδα

Οι φούρνοι συσσωρεύουν εύκολα λίπη και βρωμιά. Πολλοί χρησιμοποιούν λευκό ξύδι και μαγειρική σόδα ως φυσικές λύσεις για τον καθαρισμό του φούρνου, αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια πιο αποτελεσματική μέθοδος. Ανακαλύψτε ένα μη τοξικό προϊόν που διευκολύνει τον καθαρισμό της συσκευής.

Το Νο1 φυσικό προϊόν που διαλύει εύκολα το λίπος από το φούρνο

Ενώ το λευκό ξύδι και η μαγειρική σόδα είναι δημοφιλείς επιλογές για τον φυσικό καθαρισμό του φούρνου, συχνά δεν αφαιρούν αποτελεσματικά το καμένο λίπος και τους λεκέδες που συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής και στην γυάλινη πόρτα.

Μια πολυάσχολη μητέρα μοιράστηκε το μυστικό της στο διαδικτυακό φόρουμ Mumsnet, το οποίο είναι η χρήση κρυστάλλων σόδας. Πρόκειται για ένα μη τοξικό καθαριστικό με αλκαλικές ιδιότητες, που το καθιστούν ιδανικό για τη διάσπαση του λίπους.

Όπως αναφέρει η γυναίκα, οι κρύσταλλοι σόδας είναι χρήσιμοι σε διάφορες δουλειές του σπιτιού, από το ξεβούλωμα σωλήνων μέχρι τον καθαρισμό του πλυντηρίου ρούχων. Ωστόσο, η πραγματική τους δύναμη αναδεικνύεται στον καθαρισμό του φούρνου.

Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο με κρυστάλλους σόδας

Για τις σχάρες του φούρνου

Γεμίστε έναν νεροχύτη ή ένα μεγάλο δοχείο με ζεστό νερό και προσθέστε μια γενναιόδωρη ποσότητα κρυστάλλων σόδας. Βυθίστε τις σχάρες του φούρνου και αφήστε τις να μουλιάσουν για μερικές ώρες ή ακόμα και όλο το βράδυ. Το λίπος θα διαλυθεί, κάνοντας το τρίψιμο πολύ πιο εύκολο.

Για το εσωτερικό του φούρνου

Δημιουργήστε μια παχύρρευστη πάστα αναμειγνύοντας κρυστάλλους σόδας με ζεστό νερό. Εφαρμόστε το μείγμα στις λερωμένες επιφάνειες του φούρνου, αποφεύγοντας το θερμαντικό στοιχείο. Αφήστε την πάστα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι ή πανί. Θα εκπλαγείτε με το πόσο εύκολα αφαιρείται το καμένο λίπος και η βρωμιά.

Οι κρύσταλλοι σόδας αποτελούν μια εξαιρετική, οικολογική και αποτελεσματική λύση για τον καθαρισμό του φούρνου και άλλων επιφανειών στο σπίτι. Δοκιμάστε τους και πείτε «αντίο» στα επίμονα λίπη.