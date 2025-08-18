Νάπολι: Προς χειρουργείο ο Λουκάκου που τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Ολυμπιακό – Θα μείνει εκτός δράσης έως και 4-5 μήνες

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Ρομέλου Λουκάκου της Νάπολι στον φιλικό αγώνα με τον Ολυμπιακό (2-1) την Πέμπτη (14/8) . Όπως ανακοίνωσε (18/8) η πρωταθλήτρια Ιταλίας, ο «Λουκάκου υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον μηρό, ο οποίος θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση», ενώ τα μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία ανέφεραν ότι ο Βέλγος επιθετικός ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για εβδομάδες, έως και 4-5 μήνες.

Οι εξετάσεις στο νσοκομείο «Πινέτα Γκράντε» αποκάλυψαν ότι ο 32χρονος, ο οποίος σκόραρε 14 γκολ με τη Νάπολι να κατακτά τη Serie A την περασμένη σεζόν, έχει «έναν σοβαρό τραυματισμό, μια υψηλού βαθμού βλάβη στον ορθό μηριαίο μυ στον αριστερό μηρό», ανέφερε ο σύλλογος.

Ο Λουκάκου «έχει ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση και θα υποβληθεί επίσης σε χειρουργική επέμβαση», πρόσθεσε η Νάπολι στην ανακοίνωση.

Δύο είναι οι υπθέσεις, συντηρητική θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» . Ωστόσο, η συντηρητική θεραπεία, φαινομενικά λιγότερο δραστική, θέτει ένα μειονέκτημα: χρειάζεται χρόνος για να τεθεί σε ισχύ και δεν εγγυάται την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Δηλαδή, δεν αποκλείει εντελώς την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με αποτέλεσμα περαιτέρω καθυστέρηση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ενώ η χειρουργική επέμβαση θα είχε ως αποτέλεσμα 4-5 μήνες εκτός δράσης (ο Λουκάκου θα επέστρεφε ουσιαστικά όχι νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2026), η επιλογή συντηρητικής θεραπείας θα μπορούσε να σημαίνει 2 έως 7 μήνες εκτός δράσης, σε περίπτωση που ο Βέλγος επιθετικός της Νάπολι τελικά χρειαστεί χειρουργική επέμβαση (κάτι που θα σήμαινε επιστροφή τον Μάρτιο/Απρίλιο του 2026, με κίνδυνο να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική). Ο παίκτης και ο σύλλογος θα καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή απόφαση τις επόμενες ώρες.

Η Νάπολι ξεκινά την υπεράσπιση του τίτλου της στη Σασουόλο το Σάββατο (23/8).

