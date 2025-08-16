Μελίνα Ασλανίδου: «Σίγουρα έχω σκεφτεί να ασχοληθώ και με άλλες μορφές τέχνης»

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Η Μελίνα Ασλανίδου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική τραγουδίστρια μίλησε για την διάθεση να δοκιμαστεί προσεχώς και σε άλλες μορφές τέχνης καθώς και για το νέο της δισκογραφικό εγχείρημα.

Μελίνα Ασλανίδου: «Πολεμάω για να βρίσκομαι μέσα στην ουσία μου»

Αισθανθήκατε ποτέ ότι θέλετε να βάλετε μια άνω τελεία στην καριέρα σας και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο;

Το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, οπότε δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως έχω σκεφτεί να ασχοληθώ και με άλλες μορφές τέχνης. Και το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα με βλέπατε στο θέατρο, αλλά είναι σίγουρα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω αυτό το βορειοελλαδίτικο στυλ που μπορεί κάποιος ρόλος να υπάρχει και για μένα.

Δεν είναι στα άμεσα σχέδια μου η αλήθεια είναι, γιατί αυτή τη στιγμή ετοιμάζω πολλά δισκογραφικά, διαφορετικά και σημαντικά. Ο δίσκος μου «Σε ευχαριστώ που σε αγαπώ» είναι το κύριο μέλημα μου να επικοινωνήσω στον κόσμο και να δω τις αντιδράσεις του και να δω ποιο είναι το τραγούδι που αγγίζει τον κάθε ένα περισσότερο ξεχωριστά.

Από τον καινούργιο σας δίσκο ποιο τραγούδι σας αγγίζει λίγο περισσότερο;

Το «Σε ευχαριστώ που σε αγαπώ», γιατί αυτός ο στίχος είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Όχι σε ευχαριστώ που με αγαπάς, αλλά το ότι εγώ σε αγαπώ. Ότι δηλαδή μου δημιουργείς τα συναισθήματα αυτά την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη για να σε αγαπώ, που είναι το υπέρτατο συναίσθημα.

