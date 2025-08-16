Λάρισα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης

Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας στη Λάρισα μετά την εξαφάνιση της Γκιουλσεβέν Α., ηλικίας 13 ετών, όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025).

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή για την εξαφάνιση της ανήλικης, που αγνοείται από το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου από τη Λάρισα και συγκεκριμένα από τον σταθμό των τρένων, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γκιουλσεβέν Α., 13 ετών, έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, έχει ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα με τιράντες, πράσινο σορτς παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.