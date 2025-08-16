Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Το CNN αποκωδικοποιεί τη γλώσσα του σώματος των δύο ηγετών

«Στην παγωμένη Αλάσκα η γλώσσα σώματος των δύο ηγετών κάθε άλλο παρά ψυχρή ήταν», αναφέρουν αναλυτές του CNN για την ιστορική συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε ένα θερμό χειροκρότημα για να τον καλωσορίσει στο αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και περπάτησαν μαζί προς τη λιμουζίνα του Τραμπ.

Έπειτα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε χαμογελαστός μέσα από τη θωρακισμένη λιμουζίνα του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Αργότερα, καθώς κάθονταν για τη συνάντησή τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν χαμογέλασαν μερικές φορές, αν και ο Τραμπ παρέμεινε ως επί το πλείστον ατάραχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος είναι γνωστός για το ότι εκφράζει τη διάθεσή του μέσω της στάσης του σώματός του. Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν σχολιάσει τη συνήθειά του να καμπουριάζει στην καρέκλα του ενώ μιλάνε, ως ένδειξη αδιαφορίας.

Στην Αλάσκα, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Αντίθετα, κάθισε μπροστά στην καρέκλα του καθώς η συνάντηση ξεκινούσε, με τα χέρια ενωμένα, ενώ οι κάμερες «κλικάρουν» και οι δημοσιογράφοι φωνάζουν ερωτήσεις που μένουν αναπάντητες.