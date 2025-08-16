Λαμία: Καρέ-καρέ η δράση απατεώνων σε βενζινάδικα – Έφευγαν χωρίς να πληρώσουν

Λαμία: Καρέ-καρέ η δράση απατεώνων σε βενζινάδικα – Έφευγαν χωρίς να πληρώσουν

Όχι ένα, όχι δύο αλλά τέσσερα βενζινάδικα «χτύπησε» ομάδα Ρομά, που έβαζε βενζίνη και αποχωρούσε χωρίς να πληρώσει στον καταυλισμό της Καμηλόβρυσης στην Λαμία. 

Συγκεκριμένα, πέντε άνδρες Ρομά, που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν διαδοχικά βενζίνη αξίας 15 ευρώ από τέσσερα βενζινάδικα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Όπως  θα δείτε στο  βίντεο, που εξασφάλισε το LamiaReport, ξεκίνησε πέντε λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου, από  πρατήριο στο Αυλάκι Στυλίδος. Οι Ρομά ζήτησαν από την υπάλληλο να τους βάλει 15 ευρώ βενζίνη χωρίς να έχουν σβήσει τη μηχανή από το αμάξι.

Στην παρατήρηση που τους έκανε η υπάλληλος δικαιολογήθηκαν ότι αν το σβήσουν δεν θα παίρνει μπροστά, ωστόσο μπροστά στην άρνηση της γυναίκας να παραβεί όλους τους κανόνες ασφαλείας συμμορφώθηκαν και το έσβησαν.

Όταν έφτασε στα 14 ευρώ φώναξαν να σταματήσει καθώς διαπίστωσαν ότι δεν είχαν λεφτά μαζί τους. Τότε, παρά την προσπάθεια της υπαλλήλου να τους σταματήσει κατέβηκαν έσπρωξαν το αμάξι κι εξαφανίστηκαν με ανοιχτές τις πόρτες.

Ακολούθως, γύρω στις 2:30 οι ίδιοι Ρομά σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport «χτύπησαν» στη Shell στο 222ο χλμ της πεο Λαμίας – Θεσσαλονίκης.

Κι εκεί, εφόσον είχαν βάλει 15 ευρώ βενζίνη «θυμήθηκαν» ότι δεν είχαν λεφτά. Όταν ο υπάλληλος τους ζήτησε κάποιο έγγραφο ώστε να το κρατήσει και να πάνε άλλη ώρα/ημέρα να πληρώσουν, απλά εξαφανίστηκαν.

Η δράση τους μάλιστα συνεχίστηκε μέχρι τις 17:30’ το απόγευμα με τελευταίο σταθμό τη Shell στη Λεωφόρο Καλυβίων 196 και ενώ νωρίτερα είχαν περάσει κι από άλλο βενζινάδικο της εθνικής οδού Λαμίας – Καρπενησίου.

Με την ίδια τακτική ζήτησαν καύσιμα αξίας 15 ευρώ και με παρόμοια άνεση και θράσος σηκώθηκαν και έφυγαν. Μόνο που αυτή τη φορά η αντίσταση του υπαλλήλου, τους υποχρέωσε να φύγουν χωρίς την τάπα του ρεζερβουάρ και ενώ ήδη το όχημα που οδηγούν δεν έχει πορτάκι ασφαλείας του καυσίμου!

