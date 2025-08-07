Πλεύρης: Επισκέφθηκε τις δομές Μαλακάσας, Οινοφύτων, Ριτσώνας, Θήβας και Σχιστού – «Στόχος μας να επισπεύσουμε τις επιστροφές»

Περιοδεία σε πέντε δομές πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο της προετοιμασίας των υπηρεσιών Υποδοχής ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση. Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Δημήτρης Γλυμής καθώς και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ιωάννης Φραγκούλης.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε διαδοχικά τις δομές σε Μαλακάσα, Οινόφυτα, Ριτσώνα, Θήβα και Σχιστό, όπου και περιηγήθηκε στους χώρους, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, διαπίστωσε προβλήματα λειτουργίας και συνομίλησε με τους διοικητές, καθώς και με εργαζόμενους των δομών.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας του, ο κ. Πλεύρης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα κάνουμε επίσκεψη σε όλες τις δομές που βρίσκονται πλησίον του νομού Αττικής. Η βασική στόχευση είναι, πέρα από το να γνωρίσω τους ανθρώπους και να δω τις δομές, να είμαστε προετοιμασμένοι για τη νέα στόχευση που θα έχει το νομοσχέδιο.

Πλέον, μέσα στις δομές, θα υπάρχει άμεση ενημέρωση προς όσους αιτούνται άσυλο ότι, σε περίπτωση που η αίτησή τους απορριφθεί και πρόκειται για στοχευμένες ομάδες που γνωρίζουμε ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, τότε θα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη. Στόχος μας είναι να επισπεύσουμε τις επιστροφές, ακόμα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου.

Πρέπει από νωρίς να είναι σαφές ότι η παράνομη διαμονή στη χώρα έχει συνέπειες, και οι συνέπειες αυτές περιλαμβάνουν τη στέρηση της ελευθερίας. Προετοιμάζουμε, λοιπόν, τις δομές μας, ώστε μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να είναι απολύτως έτοιμες για την πλήρη ενημέρωση και εφαρμογή του νέου πλαισίου.»

Ο Υπουργός τόνισε, τέλος, ότι η λειτουργία των δομών θα προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του νέου νόμου, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή της αυστηρής πολιτικής αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.