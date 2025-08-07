Πούτιν: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιθανώς το τετ-α-τετ με Τραμπ – Υπό όρους συνάντηση και με Ζελένσκι

Πηγή: ΕΡΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Πούτιν έκανε δηλώσεις στο Κρεμλίνο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν.

Σε ερώτηση ποιος πήρε την πρωτοβουλία για να υπάρξει συνάντηση των δύο προέδρων ο Πούτιν απάντησε ότι αυτό δεν έχει σημασία και ότι «και οι δύο πλευρές εξέφρασαν ενδιαφέρον».

Αναφορικά με μία πιθανή συμμετοχή του Ζελένσκι σε μελλοντικές συνομιλίες, ο Πούτιν τόνισε ότι έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι δεν είναι αντίθετος. «Είναι μια πιθανότητα, αλλά πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες συνθήκες» για να συμβεί, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

