ΠΑΣΟΚ: Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Για «επιτελικό μπάχαλο στην Παιδεία» που «δεν έχει τέλος», κάνει λόγο ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, εκφράζοντας με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, την έντονη αντίθεσή του «στη διαχειριστική προχειρότητα που επικρατεί για ακόμη μια φορά στις τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή».

«Ενώ η σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό, χωρίς σαφή εγκύκλιο και χωρίς ίχνος ευθύνης απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τις σχολικές μονάδες», αναφέρει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ: «Οι νέες οργανικές θέσεις, που δημιουργήθηκαν με καθυστέρηση, δεν εντάχθηκαν έγκαιρα στη διαδικασία των μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται αλυσιδωτό χάος σε όλη τη χώρα.

Προφορικές εντολές, ετεροχρονισμένες οδηγίες και άνιση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια συνθέτουν την εικόνα ενός υπουργείου που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα στοιχειώδη. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε ΕΕΕΕΚ, που δεν έχει υποβάλει αίτηση βελτίωσης στο προκαθορισμένο διάστημα, λόγω μη ύπαρξης Τμήματος Ένταξης, δικαιούται τώρα να κάνει αίτηση βελτίωσης και να τοποθετηθεί σε προσφάτως ιδρυθέν Τμήμα Ένταξης; Ισχύει η -όποια- απάντηση για όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας;».

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τα θύματα της κυβερνητικής ανικανότητας. Η Παιδεία δεν αντέχει άλλο την ανασφάλεια. Οι άνθρωποί της αξίζουν σεβασμό, σχέδιο και υπευθυνότητα».

Τονίζει, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά «την άμεση έκδοση επίσημης εγκυκλίου που θα αποκαθιστά τη θεσμική τάξη, τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών, χωρίς διακρίσεις, χωρίς θολές ερμηνείες και χωρίς καθυστερήσεις».