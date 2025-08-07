ΠΑΣΟΚ: Επιτελικό μπάχαλο για μια ακόμη φορά στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Για «επιτελικό μπάχαλο στην Παιδεία» που «δεν έχει τέλος», κάνει λόγο ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, εκφράζοντας με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, την έντονη αντίθεσή του «στη διαχειριστική προχειρότητα που επικρατεί για ακόμη μια φορά στις τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή».

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου, που κρύβονται τόσες ημέρες, δεν θα αποφύγουν τις απαντήσεις που οφείλουν για το στέλεχός τους που παραιτήθηκε»

«Ενώ η σχολική χρονιά ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς σχεδιασμό, χωρίς σαφή εγκύκλιο και χωρίς ίχνος ευθύνης απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τις σχολικές μονάδες», αναφέρει. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ: «Οι νέες οργανικές θέσεις, που δημιουργήθηκαν με καθυστέρηση, δεν εντάχθηκαν έγκαιρα στη διαδικασία των μεταθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται αλυσιδωτό χάος σε όλη τη χώρα.

Προφορικές εντολές, ετεροχρονισμένες οδηγίες και άνιση αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών από Περιφέρεια σε Περιφέρεια συνθέτουν την εικόνα ενός υπουργείου που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα στοιχειώδη. Για παράδειγμα, εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε ΕΕΕΕΚ, που δεν έχει υποβάλει αίτηση βελτίωσης στο προκαθορισμένο διάστημα, λόγω μη ύπαρξης Τμήματος Ένταξης, δικαιούται τώρα να κάνει αίτηση βελτίωσης και να τοποθετηθεί σε προσφάτως ιδρυθέν Τμήμα Ένταξης; Ισχύει η -όποια- απάντηση για όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας;».

Ο Τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να είναι κάθε χρόνο τα θύματα της κυβερνητικής ανικανότητας. Η Παιδεία δεν αντέχει άλλο την ανασφάλεια. Οι άνθρωποί της αξίζουν σεβασμό, σχέδιο και υπευθυνότητα».

Τονίζει, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά «την άμεση έκδοση επίσημης εγκυκλίου που θα αποκαθιστά τη θεσμική τάξη, τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών, χωρίς διακρίσεις, χωρίς θολές ερμηνείες και χωρίς καθυστερήσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:31 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Σκέρτσος: Ελλάδα, η χώρα με τις περισσότερες προσβάσιμες παραλίες σε ΑμεΑ

Σε ένα εξόχως σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Επικρατείας Ά...
15:11 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Πρωτοψάλτης για βιολογικά προϊόντα: Τέλος Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται

«Τέλος Αυγούστου θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για παραβάτες – Θα δοθούν ονόματα, όσο ψηλά κ...
14:41 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Γκίκας: «Σπάνιο και ατυχές το περιστατικό στα Νέα Στύρα – Αναμένουμε το σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης του πλοίου»

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας μίλησε στο MEGA για την ναυτι...
14:26 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Ελληνική Λύση για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Δικαιωθήκαμε για τη μη συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

«Η Ελληνική Λύση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν συμμετέχει στο λεγόμενο “Εθνικό Συμβούλιο Εξωτ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια