Πιερρακάκης στο TikTok για δωρεάν αναλήψεις από ΑΤΜ: «Παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται, με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους»

Στους νέους κανόνες που θα ισχύσουν από την Δευτέρα, 11 Αυγούστου για τη χρήση των ΑΤΜ των τραπεζών αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Όπως σημειώνει ο κ. Πιερρακάκης: «Παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται, με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους».

Αναλυτικά ο υπουργός αναφέρει τα εξής:

«Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου βάζουμε καθαρούς κανόνες, θεσπίζουμε δίκαιες τραπεζικές χρεώσεις.

  • Πρώτον, μηδενίζουμε τις προμήθειες για αναλήψεις από ΑΤΜ, μεταξύ των τραπεζών.
  • Δεύτερον, καταργούμε τις χρεώσεις των παρόχων όταν υπάρχει μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.
  • Τρίτον επεκτείνουμε και στους παρόχους τις μηδενικές χρεώσεις για δημοτικές κοινότητες οι οποίες έχουν έως ένα ΑΤΜ.
  • Τέταρτον, θεσπίζουμε εθνικό πλαφόν 1,5 ευρώ στους παρόχους.
  • Πέμπτον, μηδενίζουμε τις χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε όλα τα ΑΤΜ και επιβάλλουμε ενιαία χρέωση 0,5 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων και στους παρόχους, όπως ισχύει και στις τράπεζες. Και,
  • Έκτον, κατοχυρώνουμε, για πρώτη φορά νομοθετικά, ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να επιβάλει χρεώσεις στους πελάτες της για αναλήψεις.

Είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς και υπέρ του ανταγωνισμού. Είμαστε όμως και υπέρ του να παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται. Με καθαρές αποφάσεις, με ουσιαστική προστασία για όλους»

