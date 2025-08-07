Κρεμλίνο: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν με Τραμπ τις επόμενες ημέρες – Συμφωνήθηκε πού θα πραγματοποιηθεί

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί η τοποθεσία της συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο APA.

Ο Ουσακόφ σημείωσε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα θα δοθούν αργότερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, έπειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς.

«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ουσακόφ ανέφερε επίσης ότι, παρότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρθηκε στην ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, η Μόσχα δεν έχει εκφράσει καμία θέση επί του θέματος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα διεξάγει σήμερα επαφές με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, συζητώντας την πρόοδο που σημειώνεται προς την ειρήνη.