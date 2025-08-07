Κρεμλίνο: Ανακοίνωσε συνάντηση Πούτιν με Τραμπ τις επόμενες ημέρες – Συμφωνήθηκε πού θα πραγματοποιηθεί

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι έχει συμφωνηθεί η τοποθεσία της συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο APA.
Ο Ουσακόφ σημείωσε ότι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα θα δοθούν αργότερα.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα, έπειτα από πρόταση της αμερικανικής πλευράς.
«Κατόπιν πρότασης της αμερικανικής πλευράς, συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν η διεξαγωγή διμερούς συνόδου κορυφής τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πρόσθεσε ότι η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.
Ο Ουσακόφ ανέφερε επίσης ότι, παρότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναφέρθηκε στην ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι, η Μόσχα δεν έχει εκφράσει καμία θέση επί του θέματος.
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θα διεξάγει σήμερα επαφές με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, συζητώντας την πρόοδο που σημειώνεται προς την ειρήνη.
Today is a day of numerous calls and contacts aimed at making real progress on the path to peace and ensuring Ukraine’s independence under any circumstances.
Several conversations are planned for today. A call with German Chancellor Merz is already on the schedule. We’ll also be…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025