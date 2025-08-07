Copernicus: Ο Ιούλιος του 2025 ήταν ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία

καύσωνας, Αθήνα κέντρο

Μολονότι διαπιστώθηκε παύση στη σειρά ρεκόρ ζέστης, ο Ιούλιος του 2025 κατατάχτηκε τρίτος ως προς το επίπεδο των πιο υψηλών θερμοκρασιών που έχουν καταγραφεί ποτέ αυτόν τον μήνα στη Γη, καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, επισήμανε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus.

«Δυο χρόνια μετά τον πιο θερμό Ιούνιο στα χρονικά, η πρόσφατη σειρά παγκόσμιων ρεκόρ θερμοκρασίας τελείωσε — προς το παρόν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή σταμάτησε», υπογράμμισε ο Κάρλο Μπουοντέμπο, ο διευθυντής της υπηρεσίας του Κοπέρνικου για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής (C3S).

Ο Ιούλιος του 2025 ήταν μόλις ο τέταρτος από τους τελευταίους 25 κατά τους οποίους η αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια γαιών και θαλασσών του πλανήτη παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή (στον 1,25° Κελσίου).

