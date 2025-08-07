Ισχυροί σεισμοί σε Ιαπωνία και Ταϊβάν – Ανησυχία στην ανατολική Ασία

Σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» την Πέμπτη την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, με δύο ισχυρούς σεισμούς να σημειώνονται σε κοντινές περιοχές της ανατολικής Ασίας.

Σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στα νοτιοδυτικά νησιά Ρίουκιου της Ιαπωνίας.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε επίσης το Reuters, ένας δεύτερος σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών έπληξε την βορειοανατολική ακτή της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.