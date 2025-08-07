Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε η ηλικιωμένη κολυμβήτρια

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωση της ηλικιωμένης κολυμβήτριας από την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Αστέρια Γλυφάδας.

Η 74χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε παρακείμενη βραχώδη ακτή από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ανασύρθηκε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ναυαγοσωστικό σκάφος στην παραλία ΠΙΚΠΑ Βούλας.

Από εκεί, η ηλικιωμένη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 

