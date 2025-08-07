Μπραντ Πιτ: Πέθανε η μητέρα του σε ηλικία 84 ετών – Η συγκινητική ανάρτηση της εγγονής της

Ο διάσημος ηθοποιός Μπραντ Πιτ θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, η οποία έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, την Τρίτη 5 Αυγούστου.

Γεννημένη στο Μέμφις του Τενεσί, η Τζέιν Έτα Πιτ ήταν σύμβουλος σε σχολικές μονάδες. Παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Πιτ, πρώην ιδιοκτήτη εταιρείας φορτηγών, το 1962 στην Οκλαχόμα.

Λίγα χρόνια αργότερα, μετακόμισαν στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, όπου μεγάλωσαν ο Μπραντ και τα δύο μικρότερα αδέρφια του, Νταγκ και Τζούλι, σύμφωνα με το People.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή μέσω Instagram η κόρη του μικρότερου αδερφού τού ηθοποιού, Σίντνεϊ Πιτ, η οποία μοιράστηκε μία συγκινητική ανάρτηση στη μνήμη της γιαγιάς της.

«Γλυκιά μου Γιαγιά, δεν ήμασταν έτοιμοι να σε αποχαιρετήσουμε ακόμα, αλλά το να ξέρω ότι είσαι επιτέλους ελεύθερη να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζωγραφίσεις ξανά, το κάνει λίγο πιο εύκολο», έγραψε η Σίντνεϊ.

«Όποιος γνώρισε τη γιαγιά μου, ήξερε πως είχε την πιο μεγάλη καρδιά. Νοιαζόταν βαθιά για όλους και για όλα, χωρίς να ρωτά το γιατί. Μου έμαθε να ζωγραφίζω, να είμαι δυνατή, να καθοδηγώ με καλοσύνη, να αγαπώ τον Ιησού μέσα από όλα και να βρίσκω χαρά στα πιο μικρά πράγματα», συμπλήρωσε.

Στην συνέχεια περιέγραψε τη γιαγιά της ως μια αστείρευτη πηγή αγάπης και ενέργειας. «Μπορούσε να κρατηθεί στον ρυθμό με όλα τα 14 εγγόνια της, χωρίς να χάνει στιγμή. Δεν υπήρχε όριο στην αγάπη που έδινε και όποιος τη γνώριζε το ένιωθε. Δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε χωρίς εκείνη… Ήμασταν πραγματικά ευλογημένοι που μεγαλώσαμε δίπλα της και ξέρω ότι ζει μέσα από τον καθένα μας», ανέφερε.

Σε μια ειδική προβολή της ταινίας «F1» τον Ιούνιο, ο Μπραντ Πιτ, μιλώντας στην παρουσιάστρια του Today Show, Σαβάνα Γκάθρι, αποκάλυψε ότι η μητέρα του ήταν φανατική τηλεθεάτρια της εκπομπής.

«Πρέπει να πω ένα γεια στη μαμά μου γιατί σας παρακολουθεί κάθε πρωί. Στη Τζέιν Πιτ. Σ’ αγαπώ, μαμά», είπε ο ηθοποιός και της έστειλε ένα φιλί.

Το 2009, ο σταρ και τα αδέρφια του, δώρισαν 1 εκατομμύριο δολάρια στο νοσοκομείο Mercy του Σπρίνγκφιλντ, εγκαινιάζοντας μία νέα πτέρυγα που φέρει το όνομα της μητέρας τους, το Παιδιατρικό Αντικαρκινικό Κέντρο Τζέιν Πιτ.

Σύμφωνα με το CBS News, αμέσως μετά προσλήφθηκαν οι πρώτοι παιδοογκολόγοι και αιματολόγοι στην περιοχή της νοτιοδυτικής πολιτείας.

