Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την οδό στην φωτογραφία; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Πατησίων

Τοσίτσα

Βασιλίσσης Αμαλίας

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1950 βλέπετε την οδό Τοσίτσα στα Εξάρχεια.

Η οδός που εκτείνεται μεταξύ του μουσείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ονομάζεται οδός Τοσίτσα προς τιμήν της Ελένης Τοσίτσα.

Η Ελένη Τοσίτσα (1796 – 1 Απριλίου 1866) ήταν σημαντική ευεργέτης πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η Ελένη Τοσίτσα γεννήθηκε στο Μέτσοβο της Ηπείρου το 1796. Παντρεύτηκε τον Μιχαήλ Τοσίτσα το 1818 και μετακόμισε μαζί του πρώτα στην Αλεξάνδρεια το 1820 και μετά στην Αθήνα το 1854. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, οργάνωσε την αγορά και την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων από τα αιγυπτιακά σκλαβοπάζαρα. Μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1855, κληρονόμησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, το οποίο έδωσε εντολή στη διαθήκη του να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του ελληνικού κράτους.

Η Τοσίτσα δώρισε μεγάλα ποσά από αυτά τα χρήματα σε διάφορα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης ενός νέου κτιρίου για το παρθεναγωγείο της Εκπαιδευτικής Εταιρείας (γνωστό ως Τοσίτσειο), και την ίδρυση παρθεναγωγείου στη γενέτειρά της, το Μέτσοβο, και στο Ορφανοτροφείο της Βασίλισσας Αμαλίας.

Στις 14 Μαΐου του 1860, δώρισε ένα οικόπεδο στο Ελληνικό Δημόσιο για να παράσχει χώρο για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γνωστό και ως Πολυτεχνείο Αθηνών. Το πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε σε αυτήν την τοποθεσία στην οδό Πατησίων το 1871. Το όνομα «Μετσόβιο» αναφέρεται στην πόλη Μέτσοβο της Ηπείρου, την πατρίδα της Ελένης Τοσίτσα και του Μιχαήλ Τοσίτσα καθώς και δύο άλλων ευεργετών, του Νικόλαου Στουρνάρα και του Γεωργίου Αβέρωφ.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο βρισκόταν αρχικά στην Αίγινα, μεταφέρθηκε στην Αθήνα όταν η πόλη έγινε πρωτεύουσα το 1834. Η κατασκευή ενός κτιρίου ξεκίνησε το 1866 αφού η Τοσίτσα δώρισε το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται τώρα το μουσείο, και το κτίριο άνοιξε στο κοινό το 1889.