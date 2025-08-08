Φωτιά στην Κερατέα – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Αυγούστου, στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά μεταβαίνουν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 20 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο, όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αναφορά ότι κάτι απειλείται μέχρι στιγμής.

Δείτε βίντεο:

