Αυστραλία: Ο πρώην σύζυγος της «δολοφόνου με τα μανιτάρια» πιστεύει ότι τον δηλητηρίαζε από το 2021 – Είχε σταματήσει να τρώει το φαγητό της

Ο σύζυγος της Έριν Πάτερσον υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του τον δηλητηρίαζε περισσότερο από έναν χρόνο πριν εκείνη σκοτώσει τρεις συγγενείς του με μανιτάρια, όπως αποκάλυψε αυστραλιανό δικαστήριο.

Ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ έκανε δεκτό το αίτημα νομικών εκπροσώπων Μέσων Ενημέρωσης και έδωσε εντολή να αποχαρακτηριστούν στοιχεία της υπόθεσης που δεν είχαν παρουσιαστεί στους ενόρκους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η μαρτυρία του πρώην συζύγου της, Σάιμον Πάτερσον, ο οποίος είχε αρνηθεί να παρευρεθεί στο επίμαχο γεύμα του Ιουλίου 2023 επειδή, όπως κατέθεσε, «πίστευα ότι υπήρχε κίνδυνος να με δηλητηριάσει αν παρευρισκόμουν».

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε σταματήσει να τρώει φαγητό που του ετοίμαζε η Πάτερσον –με την οποία είχαν χωρίσει από το 2015–, χωρίς όμως να φανταστεί ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να κινδύνευαν.

Το μοιραίο γεύμα

Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για τη δολοφονία των πεθερικών της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της αδελφής της Γκέιλ, Χέδερ Γουίλκινσον, αφού τους σέρβιρε μοσχάρι γουέλινγκτον με θανατηφόρα μανιτάρια death cap στο σπίτι της στο Λεονγκάθα της Βικτώριας.

Καταδικάστηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον, συζύγου της Χέδερ, ο οποίος επέζησε αλλά νοσηλεύτηκε επί εβδομάδες.

Ο Σάιμον Πάτερσον είχε αρχικά περιληφθεί στο κατηγορητήριο, καθώς η σύζυγός του τον είχε προσκαλέσει στο μοιραίο γεύμα. Είχε δεχθεί την πρόσκληση αλλά τελικά ακύρωσε την παρουσία του.

Οι κατηγορίες

Η κατηγορούμενη αντιμετώπιζε επιπλέον τρεις κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας του σε διαφορετικές περιπτώσεις στη Βικτώρια, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022, όμως οι εισαγγελείς απέσυραν όλες τις σχετικές κατηγορίες πριν ξεκινήσει η δίκη.

Στην προδικαστική του κατάθεση, ο Σάιμον είχε αναφέρει ότι υποψιαζόταν πως η σύζυγός του τον είχε δηλητηριάσει εσκεμμένα με φαγητά όπως πένες μπολονέζ, κάρι με κοτόπουλο και λαχανικά, χωρίς όμως ποτέ να εντοπιστεί δηλητήριο.

Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν κατά τη διάρκεια οικογενειακών εκδρομών. Ο ίδιος είχε μοιραστεί τις ανησυχίες του με τον γιατρό του, ο οποίος τον προέτρεψε να καταγράψει αναλυτικά τι είχε φάει γύρω από τις περιόδους που αρρώσταινε.

Οι συνήγοροι της Πάτερσον είχαν ζητήσει να διατηρηθεί το απόρρητο των στοιχείων που δεν έγιναν δεκτά κατά τη διάρκεια της δίκης έως ότου εκδικαστεί η έφεση κατά της καταδίκης.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης, Κόλιν Μάντι, υποστήριξε ότι το πρωτοφανές ενδιαφέρον των ΜΜΕ, καθώς και η αναφορά της υπόθεσης σε βιβλία, podcast και σχεδιαζόμενη τηλεοπτική σειρά, «θα αφήσουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις σκέψεις ενδεχόμενων ενόρκων, σε περίπτωση νέας δίκης».

Η ακροαματική διαδικασία για την ανακοίνωση της ποινής της Έριν Πάτερσον θα ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου.

Αντιμετωπίζει ισόβια για κάθε μία από τις δολοφονίες και έως 25 χρόνια για την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η εισαγγελέας Τζέιν Γουόρεν δήλωσε την Παρασκευή στον δικαστή ότι «θα κατατεθούν πολλές δηλώσεις για τον αντίκτυπο στα θύματα» κατά τη διάρκεια της διήμερης ακρόασης.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η Πάτερσον θα έχει 28 ημέρες στη διάθεσή της για να καταθέσει έφεση είτε κατά της καταδίκης, είτε κατά της ποινής, είτε και για τα δύο. Οι δικηγόροι της επιβεβαίωσαν ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης.

Πηγή: Associated Press