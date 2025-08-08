Κεφαλογιάννης για τη φωτιά στην Κερατέα: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας – Η μάχη που δίνεται είναι τεράστια»

Τη βαθιά του οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας που εντοπίστηκε νεκρός στη μεγάλη φωτιά που καίει στην Κερατέα, εξέφρασε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κεφαλογιάννης: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο με ακραίες συνθήκες

Ο κ. Κεφαλογιάννης απηύθυνε, παράλληλα, «ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών».

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια», επισήμανε ο υπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια.

