Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος – Δείτε εικόνες

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

Όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροβεστικής, Βασίλειος Βαθρακογιάννης: «Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του».

Στις φωτογραφίες φαίνεται η πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μόνιμα ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός.