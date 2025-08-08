Φωτιά στην Κερατέα: Ένας νεκρός στο Τογάνι

Ένας ηλικιωμένος είναι νεκρός στο Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

«Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροβεστικής, Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

«Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη 5 απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες», ανέφερε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.