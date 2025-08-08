Φωτιά στην Κερατέα: Ένας νεκρός στο Τογάνι

Δήμητρα Κόκκορη

κοινωνία

φωτιά Κερατέα

Ένας ηλικιωμένος είναι νεκρός στο Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα.

Φωτιά στην Κερατέα: Ένας νεκρός στο Τογάνι

«Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροβεστικής, Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

«Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη 5 απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες», ανέφερε ο Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Φωτιά στην Κερατέα: Εκκενώνεται το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως» στην Παλαιά Φώκαια

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:25 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Ήχησε το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Πύργο»

18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: «Πάνω από 7 χιλιόμετρα το μέτωπο – Απειλούνται σπίτια», λέει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Κερατέα τον...
18:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Νέο μήνυμα του 112 για εκκενώσεις περιοχών λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα κα...
18:19 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος – Δείτε εικόνες

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή Τογάνι από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια