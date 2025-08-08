Φωτιά στην Κερατέα: Αστυνομικοί κουβάλησαν ηλικιωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι μακριά από τις φλόγες – Απεγκλώβισαν και σκυλάκι – ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων στην Κερατέα, βοήθησαν στην εκκένωση μίας ηλικιωμένης, που δεν μπορούσε να περπατήσει.

Σε βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να μπαίνουν στο σπίτι και να σηκώνουν στα χέρια το αναπηρικό καροτσάκι με την ηλικιωμένη.

Την κατεβάζουν από την σκάλα του σπιτιού και αμέσως μετά ένας από τους αστυνομικούς την σηκώνει και την επιβιβάζει στο περιπολικό.

Στο τέλος του βίντεο φαίνεται η ηλικιωμένη να οδηγείται από τους αστυνομικούς σε ασφαλές σημείο.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να κρατούν με λουρί ένα τρομαγμένο σκυλάκι και να το απομακρύνουν από τις φλόγες.

Σε άλλο βίντεο αστυνομικοί βοηθούν έναν ηλικιωμένο να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο για να εκκενώσει την περιοχή. Μάλιστα ο ένας αστυνομικός κρατάει το μπαστούνι του ηλικιωμένου και τον βοηθάει να καθίσει στο αυτοκίνητο.

Στις επιχειρήσεις στην Κερατέα συμμετέχουν 136 αστυνομικοί και 63 αστυνομικά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς από εκκενώσεις 124 ατόμων. Επίσης οι αστυνομικοί συμμετείχαν και στην απομάκρυνση 35 ατόμων από το γηροκομείο «Εστία Κωνσταντινουπόλεως», το οποίο βρίσκεται στην Παλαιά Φώκαια.