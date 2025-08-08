Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατέα και Σαρωνικό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Κερατέα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της φωτιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Φωτιά στην Κερατέα: Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό προς Ανάβυσσο

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την Τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

  1. Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.
  2. Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.
  3. Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.
  4. Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.
  5. Στη Λεωφόρο Λαυρίου – Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:53 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Σοκ στην Ξάνθη: 46χρονος σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο – Συνελήφθη από την αστυνομία

Το πρωί της Πέμπτης 8/8 συνελήφθη ένας 46χρονος άνδρας, καθώς πυροβόλησε με το κυνηγετικό του ...
19:23 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Άγριο ξύλο στην Κατούνα – Συμπλοκή επειδή… τελείωσε νωρίς η εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση επικράτησε από το σοβαρό επεισόδιο που έγινε σε εκδήλωση στο πλαίσιο του πολιτιστικ...
19:19 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Διακοπές κυκλοφορίας στις περιοχές της Κερατέας και του Σαρωνικού

Επεκτείνονται τα μέτρα της τροχαίας, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες της πε...
19:08 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: «Τρεις ώρες βλέπαμε την φωτιά και δεν την έκοψαν – Μας άφησαν να καούμε»

Ξεσπούν οι κάτοικοι από τον οικισμό Δημολάκι στην Κερατέα που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν τ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια