Μηνύματα από το 112 εστάλησαν λίγα λεπτά νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Αυγούστου στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο, όπου υπάρχουν οικοπεδικοί χώροι με διάσπαρτες κατοικίες.
Στο πρώτο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ενώ στο δεύτερο επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Δροσιά απομακρυνθείτε προς #Ανάβυσσο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 8, 2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.
Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025
Δείτε βίντεο: