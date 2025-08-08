Μηνύματα από το 112 εστάλησαν λίγα λεπτά νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Αυγούστου στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε στην Κερατέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο, όπου υπάρχουν οικοπεδικοί χώροι με διάσπαρτες κατοικίες.

Στο πρώτο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ενώ στο δεύτερο επισημαίνεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Δείτε βίντεο: