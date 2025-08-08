Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Συνελήφθη άνδρας που αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα για να συνδράμει στην κατάσβεση

Στη σύλληψη ενός πολίτη προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, μετά από μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ενέργεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Χελιδόνι το απόγευμα της Παρασκευής 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο άνδρας φέρεται να αφαίρεσε πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του και να επιβιβάστηκε σε αυτό με σκοπό να συμμετάσχει ο ίδιος στην κατάσβεση της φωτιάς, αγνοώντας τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται μια τέτοια ενέργεια.

Το περιστατικό προκάλεσε ένταση και αναστάτωση στις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς η φωτιά είχε ήδη λάβει μεγάλες διαστάσεις και απαιτούσε συντονισμένη παρέμβαση. Με την άμεση κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου και κρατείται.