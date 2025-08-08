Ηγουμενίτσα: Τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Το όχημα προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, 2 απεγκλωβισμοί

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Εγνατία Οδό, στον κόμβο της Τύριας, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο, έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι πυροσβέστες επιχείρησαν να κόψουν τις λαμαρίνες του οχήματος, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο, επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, με τις δυνάμεις να πραγματοποιούν συντονισμένες προσπάθειες για τη διάσωση των εγκλωβισμένων.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Ιωαννίνων.