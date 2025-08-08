Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγούνται ο 30χρονος πρώην αστυνομικός και ο συγκατηγορούμενός του για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του πρώην αστυνομικού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τρία πλημμελήματα.

Ο πρώην αστυνομικός που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την υπηρεσία του στην Άμεση Δράση, συνελήφθη από ομάδα των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. στις 4 Αυγούστου. Οι αστυνομικοί είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του, προτού ο ίδιος φύγει από το Σώμα. Στο σπίτι του, σύμφωνα με την δικογραφία, βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης πάνω από 150 γραμμάρια, αναβολικά κ.ά.

Η δίωξη σε βάρος του, πλην του κακουργήματος, περιλαμβάνει και τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Ο 30χρονος πρώην αστυνομικός ήταν γνωστός TikToker με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους είχε αναρτήσει ένα προφητικό βίντεο με τίτλο «Τέλος ζητώ ανακωχή», στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σύντομα «με αυτά που ακούω περιμένω κάτι. Και πώς να μην περιμένεις, όταν μιλάς τόσο ανοιχτά;».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως έγραψε το enikos.gr, είχε γίνει 11 ημέρες ακριβώς πριν από τη σύλληψή του.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:59 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελεί δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο

Μεγάλη ταλαιπωρία για πάνω από 100 επιβάτες λόγω μηχανικής βλάβης στο πλοίο στο οποίο επέβαινα...
22:54 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Τρίκαλα: Ιερέας 95 ετών χόρεψε πέντε συνεχόμενα τραγούδια σε εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο καταγράφει έναν 95χρονο ιερέα να χορεύει παραδοσιακούς χορούς κατά την διάρκεια εκδήλωσ...
22:52 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αρχαία Ολυμπία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Στο έλεος της φωτιάς η Ηράκλεια, εκκενώθηκαν οικισμοί – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή του δή...
22:46 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Συγκλονιστικά πλάνα από το πύρινο μέτωπο – Δείτε τα ΒΙΝΤΕΟ

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα και εξα...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια