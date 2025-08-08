Στη φυλακή ο πρώην αστυνομικός και γνωστός TikToker για διακίνηση ναρκωτικών

Στη φυλακή οδηγούνται ο 30χρονος πρώην αστυνομικός και ο συγκατηγορούμενός του για διακίνηση ναρκωτικών, μετά την μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του πρώην αστυνομικού είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος καθώς και για τρία πλημμελήματα.

Ο πρώην αστυνομικός που παραιτήθηκε πριν από λίγο καιρό από την υπηρεσία του στην Άμεση Δράση, συνελήφθη από ομάδα των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ. στις 4 Αυγούστου. Οι αστυνομικοί είχαν ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του, προτού ο ίδιος φύγει από το Σώμα. Στο σπίτι του, σύμφωνα με την δικογραφία, βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης πάνω από 150 γραμμάρια, αναβολικά κ.ά.

Η δίωξη σε βάρος του, πλην του κακουργήματος, περιλαμβάνει και τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης στις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Ο 30χρονος πρώην αστυνομικός ήταν γνωστός TikToker με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους είχε αναρτήσει ένα προφητικό βίντεο με τίτλο «Τέλος ζητώ ανακωχή», στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σύντομα «με αυτά που ακούω περιμένω κάτι. Και πώς να μην περιμένεις, όταν μιλάς τόσο ανοιχτά;».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως έγραψε το enikos.gr, είχε γίνει 11 ημέρες ακριβώς πριν από τη σύλληψή του.