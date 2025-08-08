Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας: «Η φωτιά απειλεί 4 χωριά – Νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα»

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνουν κάτοικοι και αρχές στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς ένα εκτεταμένο πύρινο μέτωπο πλησιάζει επικίνδυνα τέσσερις οικισμούς. Το σούρουπο φέρνει μαζί του ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου καθιστούν δύσκολη κάθε προσπάθεια κατάσβεσης.

Ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα πύρινα μέτωπα, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης:

«Όσο ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αρκετές δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές», είπε ο Γιώργος Λινάρδος. Και πρόσθεσε: «Την προλάβαμε στο Χελιδόνι – Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός».

Στην κοινότητα Χελιδονίου, η φωτιά έφτασε στα όρια του οικισμού. «Μπήκε σχεδόν μέσα. Την προλάβαμε εμείς. Οι κάτοικοι, οι εθελοντές, όλοι βοήθησαν. Από εδώ και πέρα… ο Θεός βοηθός», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αγωνία που επικρατεί.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται από τους ανέμους που αλλάζουν φορά κάθε 10 με 20 λεπτά, στέλνοντας τις φλόγες περιμετρικά των χωριών, τα οποία απέχουν μόλις 2-3 χιλιόμετρα από την καρδιά της πυρκαγιάς.

Η περιοχή είχε πληγεί βαριά στις φωτιές του 2021. Τότε, μεγάλο μέρος της δασικής έκτασης είχε καταστραφεί, κυρίως σε πευκοδάση. Σήμερα, η φύση είχε αρχίσει να αναγεννάται με αραιά πεύκα και λιοστάσια — τώρα, η φωτιά χτυπά ξανά τα ίδια σημεία.

«Τα πιο πολλά είχαν καεί το ’21. Τώρα είναι αραιά πάλι πεύκα και λιοστάσια που έχει ξαναγεννήσει η φύση. Δυστυχώς, ζούμε τη δεύτερη καταστροφή στην ίδια γη».

Η νύχτα προμηνύεται δύσκολη, καθώς τα εναέρια μέσα έχουν αποσυρθεί λόγω του σκότους, ενώ οι επίγειες δυνάμεις και οι κάτοικοι συνεχίζουν την προσπάθεια, με μοναδικό όπλο την ετοιμότητα και την ελπίδα ότι οι καιρικές συνθήκες δεν θα χειροτερέψουν.