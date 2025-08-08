Κεφαλονιά: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Καραβάδο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κεφαλονιά: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Καραβάδο – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καλύτερη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καραβάδου Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση 3 οικισμών 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισχυροί άνεμοι που δυσχέραιναν το έργο των πυροσβεστών και έφθασαν τα 8 μποφόρ στη περιοχή, έχουν πλέον κοπάσει.

Η φωτιά έφθασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού απειλώντας άμεσα περιουσίες και το ιστορικό Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα. Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα και δεκάδες εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Το μεσημέρι έφτασαν στην Κεφαλονιά ενισχύσεις με 22 πυροσβέστες, 4 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:27 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας: «Η φωτιά απειλεί 4 χωριά – Νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα»

Δραματικές είναι οι στιγμές που βιώνουν κάτοικοι και αρχές στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς ένα εκτε...
21:20 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Κερατέα: Ο 76χρονος που απανθρακώθηκε ζούσε μόνος του

Νέες πληροφορίες για τον ηλικιωμένο που εντοπίστηκε νεκρός από πυροσβέστες σε σπίτι στο Τογάνι...
21:17 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Αρκαδία: Φωτιά στην περιοχή Ρούτσι της Μεγαλόπολης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου ανάμεσα στα χωριά Ρούτσι και Καμαρίτσα στη Μ...
21:08 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Σε ετοιμότητα το λιμενικό με 5 σκάφη αν ζητηθούν εκκενώσεις πολιτών από Παλαιά Φώκαια

Επί ποδός βρίσκεται το λιμενικό σώμα προκειμένου να συνδράμει – εφόσον κληθεί- σε εκκενώ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια