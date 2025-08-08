Eπιστολή διαμαρτυρίας αναισθησιολόγων προς τον ΕΟΠΥΥ για τη διαρρινική φαιντανύλη

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΕΟΠΥΥ απέστειλαν η Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας, η Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ), η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία και η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος.

Στην εν λόγω επιστολή, εκφράζεται η έντονη ανησυχία των επιστημονικών εταιρειών για τις προσκλήσεις παροχής εξηγήσεων που λαμβάνουν αναισθησιολόγοι οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά σε Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας δημόσιων νοσοκομείων, αναφορικά με τη συνταγογράφηση διαρρινικής φαιντανύλης σε ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου.

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΣ:

Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Διεύθυνση Φαρμάκου / Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ. 151 23, Αθήνα

Τηλ. 210.811.0664

ΘΕΜΑ: Συνταγογράφηση διαρρινικής φαιντανύλης από αναισθησιολόγους σε Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

Σχετ.: Άρθρα 2, 3, 4 παρ. 3 και 9 παρ. 1 και 2, Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι επιστημονικές εταιρείες:

• Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας

• Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ)

• Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

• Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος

εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις προσκλήσεις παροχής εξηγήσεων που λαμβάνουν αναισθησιολόγοι οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά σε Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας δημόσιων νοσοκομείων, αναφορικά με τη συνταγογράφηση διαρρινικής φαιντανύλης σε ογκολογικούς ασθενείς τελικού σταδίου.

Η χορήγηση ισχυρών οπιοειδών, όπως η φαιντανύλη, αποτελεί διεθνώς αποδεκτή πρακτική για την ανακούφιση του παροξυσμικού πόνου σε καρκινοπαθείς, όταν έχει προηγηθεί τιτλοποίηση με βασική αναλγητική αγωγή. Η φαρμακολογική απάντηση ποικίλλει ανά περίπτωση και η συχνότητα χρήσης καθορίζεται με ιατρική κρίση, όχι με αυστηρή τυποποίηση, βάσει του SPC. Η συνταγογράφηση έως 4 δόσεων ημερησίως αποσκοπεί στη μηνιαία κάλυψη των αναγκών, όχι στην καθημερινή λήψη, και γίνεται με σαφείς οδηγίες για δοσολογική τιτλοποίηση.

Η πλειοψηφία των εν λόγω ασθενών είναι κατακεκλιμένοι, μη μετακινούμενοι, και χρήζουν κατ’ οίκον υποστήριξης. Οι αναισθησιολόγοι/αλγολόγοι που στελεχώνουν τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας ασκούν το ιατρικό λειτούργημα με επιστημονική τεκμηρίωση, επαγγελματική επάρκεια και δεοντολογική υπευθυνότητα, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον και την ανακούφιση του ασθενούς.

Ωστόσο, επιθυμούμε να τονίσουμε επιπλέον και τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

• Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) παραμένει ανεπαρκές στην παροχή οργανωμένης και προσβάσιμης παρηγορικής φροντίδας στους βαρέως πάσχοντες.

• Η μορφίνη – βασικό και αναντικατάστατο εργαλείο στην αναλγητική αγωγή – δεν είναι διαθέσιμη σε αρκετές περιοχές της χώρας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανισότητες και στερεί από τους ασθενείς την απαιτούμενη ανακούφιση.

• Τα Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας δεν έχουν θεσμοθετηθεί επίσημα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ., παρά τη διαπιστωμένη αναγκαιότητα και την επιτυχημένη λειτουργία τους εδώ και δεκαετίες.

• Η ειδικότητα της Αλγολογίας και της Παρηγορικής Ιατρικής δεν αναγνωρίζεται θεσμικά στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, όπου υφίσταται ως διακριτή ιατρική εξειδίκευση.

Η ποινικοποίηση της ιατρικής πράξης και της ιατρικής ευθύνης στις ευαίσθητες περιπτώσεις ασθενών τελικού σταδίου, με μοναδικό γνώμονα τη φαρμακευτική επιλογή ή τη συχνότητα της συνταγογράφησης, συνιστά απαξίωση της ουσίας της ιατρικής φροντίδας και της αρχής του ανθρωπισμού. Ο δε ασθενής με ανθεκτικό πόνο τελικού σταδίου κινδυνεύει να μείνει ακάλυπτος, θύμα «αμυντικής ιατρικής», εαν ο αλγολόγος φοβάται ότι θα διώκεται πειθαρχικά κάθε που χορηγεί επαρκή αναλγησία με τα περιορισμένα μέσα που του δίνει η συνταγογράφηση στη χώρα μας.

Υποστηρίζουμε τη διενέργεια ελέγχων με στόχο τη διασφάλιση της ορθής, επιστημονικά τεκμηριωμένης και ασφαλούς χρήσης των οπιοειδών. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε τη δημιουργία ειδικού μητρώου βαρέως πασχόντων ώστε να ενισχυθεί η τεκμηρίωση της συνταγογράφησης, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να προστατευθούν οι ευάλωτοι ασθενείς.

Ζητούμε:

• την κατανόηση της ιδιαιτερότητας στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου,

• την ευελιξία του συστήματος συνταγογράφησης,

• τον σεβασμό στην ιατρική κρίση, ευθύνη και επιστημονική δεοντολογία,

• και τη δρομολόγηση θεσμικών παρεμβάσεων για την πλήρη ενσωμάτωση της Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Ιατρικής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.