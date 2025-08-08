Bloomberg: Ουάσιγκτον και Μόσχα σχεδιάζουν μια συμφωνία εκεχειρίας που θα παγίωνε τα κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία

H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχουν καταληφθεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Bloomberg.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε πως το δημοσίευμα του Bloomberg αποτελεί εικασία. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Προς το παρόν οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ρεπορτάζ. Εντούτοις, σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε: «Οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιτύχουν μία εκεχειρία και πρέπει από κοινού να στηρίξουμε όλα τα εποικοδομητικά βήματα. Μια αξιοπρεπής, αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη μπορεί να είναι μονάχα το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας».

Το πρακτορείο Reuters δεν έχει προς το παρόν επαληθεύσει τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ο Πούτιν διεκδικεί τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, το Λουχάνσκ, το Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, όπως και την χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, την οποία προσάρτησε το 2014. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως τα εδάφη στις τέσσερις περιφέρειες.

Ο Τάισον Μπάρκερ, ο πρώην αναπληρωτής ειδικός αντιπρόσωπος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, εκτιμά πως η πρόταση, όπως παρουσιάζεται από το Bloomberg, θα απορριπτόταν αμέσως από τους Ουκρανούς.

«Το καλύτερο που οι Ουκρανοί μπορούν να κάνουν είναι να παραμείνουν σταθεροί στις αντιρρήσεις τους και τους όρους τους για μια διευθέτηση έπειτα από διαπραγμάτευση, επιδεικνύοντας ευγνωμοσύνη για την αμερικανική στήριξη», είπε ο Μπάρκερ.

Βάσει της φερόμενης αυτής συμφωνίας, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία θα τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια κατά μήκος των τωρινών γραμμών του μετώπου.

